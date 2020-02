Americký minister Barr súhlasil s vypočúvaním pred Justičným výborom

Washington 13. februára (TASR) - Americký minister spravodlivosti William Barr súhlasil s vypočúvaním pred Justičným výborom dolnej komory amerického Kongresu, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Barr má 31. marca vypovedať v súvislosti s jeho údajnými zásahmi do prípadu Rogera Stonea, ktorý je blízkym priateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Šéf právneho výboru snemovne Jerrold Nadler a členovia výboru z radov Demokratickej strany vyjadrili obavy, že Barr zneužil orgány činné v trestnom konaní na politické ciele.



Stone, ktorého vlani v novembri odsúdili za klamanie Kongresu a za ovplyvňovania svedkov, je dlhoročným Trumpovým spolupracovníkom a patrí do jeho okruhu blízkych ľudí.



Prokurátori pre Stonea žiadali sedem až deväť rokov väzenia. Ministerstvo spravodlivosti tento týždeň vlastných prokurátorov nerešpektovalo a Stoneovi navrhlo nový trest - necelú polovicu z trestu pôvodne odporúčaného prokurátormi. Po tomto zvrate v situácii štyria prokurátori, ktorí mali na starosti Stoneov prípad, rezignovali.



Navrhované zmiernenie trestu bolo zrejme reakciou na Trumpov tweet z utorka večera, v ktorom zaútočil na dĺžku trestu odporúčanú prokurátormi.



Trump na Twitteri takisto Barrovi vyjadril vďaku za to, že prevzal zodpovednosť nad prípadom.



Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že Barr bude vypovedať. Ide o jeho prvé vystúpenie pred Justičným výborom, odkedy sa minulý rok stal ministrom spravodlivosti a odkedy odmietol vypočúvanie v súvislosti so záverečnou správou osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera. Ten vyšetroval údajné zasahovanie Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016.