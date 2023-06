Minister spravodlivosti USA navštívil Medzinárodný trestný súd v Haagu

Haag 20. júna (TASR) - Minister spravodlivosti Spojených štátov Merrick Garland navštívil v rámci svojej cesty do Európy Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu. Išlo o pomerne neštandardnú návštevu, keďže Washington nikdy neratifikoval tzv. Rímsky štatút, ktorý tvorí právny základ ICC, ba dokonca v minulosti na tento súd uvalil sankcie za vyšetrovanie zločinov v Afganistane. V utorok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Garland pricestoval do Európy, aby sa stretol so svojimi "zahraničnými rezortnými kolegami a rokoval s nimi o vyvodení zodpovednosti voči Rusku a ďalších otázkach presadzovania práva", uviedlo vo vyhlásení americké ministerstvo spravodlivosti, ktoré Garlandovu návštevu ICC označilo za "historickú".



Minister sa v Haagu stretol s predsedom ICC Piotrom Hofmanskim, hlavným prokurátorom Karimom Khanom a šéfom holandskej diplomacie Wopkom Hoekstrom.



"Hovorili sme o americkej podpore Medzinárodného centra pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine (ICPA), ktoré bude otvorené 3. júla v Eurojuste," napísal na Twitteri Hoekstra. Dodal, že témou stretnutia boli aj spoločné snahy o odškodnenie obetí ruských vojnových zločinov prostredníctvom Registra škôd.



Agentúra AFP pripomína, že ICC bol vytvorený v roku 2002, aby súdil osoby zodpovedné za najhoršie zločiny, ako sú genocída, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a zločiny agresie.



V marci tento súdny dvor vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za nezákonné hromadné deportácie ukrajinských detí. Moskva však tento zatykač označila za "právne neplatný" a "bezvýznamný".



V utorok Garland cestuje do Švédska, kde sa stretne s tamojšími ministrami i predstaviteľmi Európskej únie, dodáva AFP.