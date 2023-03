Minister spravodlivosti USA tvrdí, že Prigožin je vojnový zločinec

Washington 1. marca (TASR) - Americký minister spravodlivosti Merrick Garland v stredu označil Jevgenija Prigožina, šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, za vojnového zločinca. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Merrick Garland pred Senátom povedal, že ministerstvo spravodlivosti pomáha Ukrajine vyšetrovať vojnové zločiny spáchané počas ruskej invázie, napríklad aj ruskou súkromnou armádou Vagnerova skupina.



"Pán Prigožin, ktorý to riadi, je podľa môjho názoru vojnový zločinec," uviedol Garland na vypočúvaní.



"Možno je z mojej strany nevhodné to tvrdiť ako sudca a ešte pred zhromaždením všetkých dôkazov. Ale myslím si, že teraz máme viac než dostatok dôkazov, aby som to takto mohol vnímať. Táto skupina, zodpovedná za útoky na Ukrajincov v Donbase, kam privádza aj väzňov z ruských väzenských táborov - robí veci, ktoré nemajú dno," uviedol Garland.



Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin oznámil, že Kyjev vyšetruje Prigožina za vojnové zločiny. Garland potvrdil, že Spojené štáty v tom Ukrajine pomáhajú.



Prigožin je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a hoci vagnerovci operujú väčšinou nezávisle od ruskej armády, zohrávajú v invázii na Ukrajine kľúčovú rolu.



USA označili v januári Vagnerovu skupinu za nadnárodnú zločineckú organizáciu. To umožňuje zavádzanie širších sankcií voči osobám, ktoré sú s ňou spojené.



Americkí zákonodarcovia vyvíjajú tlak na administratívu prezidenta Joea Bidena, aby označila vagnerovcov za teroristickú skupinu.



Prigožina obžalovalo ministerstvo spravodlivosti v roku 2018 za zasahovanie do volieb USA prostredníctvom jeho Agentúry pre výskum internetu so sídlom v ruskom Petrohrade.