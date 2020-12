Minister Szijjártó: Maďarsko a Poľsko trvajú na vetovaní rozpočtu EÚ

Budapešť/Brusel 7. decembra (TASR) - V otázke veta pre zablokovanie sedemročného rozpočtu Európskej únie a plánu obnovy po koronakríze maďarská a poľská vláda potvrdzujú, že zotrvajú vo vzájomnej podpore a nedopustia uplatnenie akejkoľvek snahy o narušenie svojej vzájomnej spolupráce. Vyhlásil to v pondelok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa agentúry MTI šéf maďarskej diplomacie po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné záležitosti maďarským novinárom zdôraznil, že obe uvedené krajiny majú právo veta.



"Maďarsko a Poľsko sa domnievajú, že na vytvorenie postoja schváleného konsenzom sú potrebné ďalšie rokovania. Vidíme šancu na dohodu, pretože Maďarsko i Poľsko sú zaviazanými zástancami právneho štátu," dodal Szijjártó.



Európska komisia (EK) hľadá podľa svojej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej spôsoby, ako v prípade potreby obísť právo veta, ktoré Poľsko a Maďarsko použili na zablokovanie sedemročného rozpočtu EÚ a plánu obnovy po koronakríze. Uviedla to 3. decembra belgická televízna stanica RTBF.



Maďarsko a Poľsko, ktoré nesúhlasia s mechanizmom podmieňujúcim čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, blokujú spoločný balík v hodnote vyše 1,8 bilióna eur, ktoré by mali členské krajiny čerpať v rokoch 2021 - 2027.