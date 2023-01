Minister Tajani: Bolsonaro nepožiadal o talianske občianstvo

Rím 11. septembra (TASR) - Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro nepožiadal o talianske občianstvo, oznámil v stredu v Ríme minister zahraničných vecí Antonio Tajani a vyvrátil tak správy v médiách. Dodal však, že o občianstvo požiadali niektorí exprezidentovi príbuzní. TASR prevzala správu z talianskej tlačovej agentúry ANSA.



Podľa informácií šéfa talianskej diplomacie požiadali o občianstvo niektorí Bolsonarovi príbuzní, ale Tajani pre stanicu Radio Capital dodal, že nevie, ako sa tento prípad uzavrel.



Rodina starého otca Bolsonara z otcovej strany pochádza z okolia severotalianskeho mesta Padova, čo mu dáva právo žiadať o talianske občianstvo.



Krajne pravicový exprezident Bolsonaro (67) je v súčasnosti v nemocnici v americkom štáte Florida so žalúdočnými bolesťami. Hospitalizovali ho po tom, čo jeho podporovatelia cez víkend vtrhli do sídla vlády, Kongresu, prezidentského paláca a budovy najvyššieho súdu v hlavnom meste Brazília.



Tajani povedal, že vláda v Ríme stále monitoruje situáciu v Brazílii. "S veľkými obavami sme sledovali a odsúdili to, čo sa tam stalo. Stojíme na strane demokracie a demokratických inštitúcií a dúfame, že tieto násilné prejavy sa už skončili," vyhlásil.



"Ľudia by mali protestovať demokratickým spôsobom, a nie útokmi na budovy inštitúcií," dodal taliansky minister.