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Minister Tejc tvrdí, že zaistené bitcoiny nemožno obžalovanému vrátiť
Hovorca rezortu spravodlivosti v utorok v tlačovej správe informoval, že Jiřikovský odvolal svoj bitcoinový dar v hodnote takmer miliardy českých korún, ktorý minulý rok úradu venoval.
Autor TASR
Praha 2. septembra (TASR) - Bitcoiny darované českému ministerstvu spravodlivosti, ktoré požaduje späť obžalovaný Tomáš Jiřikovský, nie je podľa šéfa rezortu Jeronýma Tejca v súčasnosti možné vrátiť. Povedal to v stredu v reakcii na Jiřikovského žiadosť. Tejc to podľa servera Novinky.cz považuje za snahu komplikovať trestné konanie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V tejto chvíli sú bitcoiny zaistené, takže ich vrátiť ani nie je možné. Ak sa preukáže, že pochádzajú z trestnej činnosti, potom si myslím, že bude vec vyriešená,“ citoval Tejca server. Ministerstvo podľa jeho slov zváži ďalší postup.
Hovorca rezortu spravodlivosti v utorok v tlačovej správe informoval, že Jiřikovský odvolal svoj bitcoinový dar v hodnote takmer miliardy českých korún, ktorý minulý rok úradu venoval. Dôvodom je údajne nevďačnosť. Rezort to považuje za ďalšie právne riziko tejto kauzy. Zdrojom budúcich sporov by podľa ministerstva mohli byť aj okolnosti prijatia bitcoinov, ich následného predaja v aukciách či uzavretie dohôd o vyrovnaní.
„Možno to chce využiť aj pri trestnom konaní, ktoré teraz prebieha. Ale to je asi všetko, čo k tomu môžem povedať,“ dodal Tejc na dresu Jiřikovského. Kritizoval počínanie svojej predchodkyne Evy Decroix, ktorá podľa jeho slov minula milióny korún za audity a právne služby súvisiace s touto kauzou.
Obžalovaný vlani daroval českému ministerstvu spravodlivosti bitcoiny v hodnote takmer miliardy českých korún. Podľa polície však išlo o snahu zlegalizovať výnosy z trestnej činnosti. Jiřikovský v minulosti prevádzkoval darknetové trhovisko, kde sa obchodovalo so zbraňami a drogami. Hrozí mu 29 rokov väzenia.
Okrem neho je v prípade obžalovaný aj jeho niekdajší advokát Kárim Titz a tiež bývalý minister spravodlivosti Pavel Blažek aj jeho vtedajší námestník Radomír Daňhel. Pre exministra štátna zástupkyňa navrhla 6,5 roka za mrežami. Obžalovaní vinu odmietajú.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„V tejto chvíli sú bitcoiny zaistené, takže ich vrátiť ani nie je možné. Ak sa preukáže, že pochádzajú z trestnej činnosti, potom si myslím, že bude vec vyriešená,“ citoval Tejca server. Ministerstvo podľa jeho slov zváži ďalší postup.
Hovorca rezortu spravodlivosti v utorok v tlačovej správe informoval, že Jiřikovský odvolal svoj bitcoinový dar v hodnote takmer miliardy českých korún, ktorý minulý rok úradu venoval. Dôvodom je údajne nevďačnosť. Rezort to považuje za ďalšie právne riziko tejto kauzy. Zdrojom budúcich sporov by podľa ministerstva mohli byť aj okolnosti prijatia bitcoinov, ich následného predaja v aukciách či uzavretie dohôd o vyrovnaní.
„Možno to chce využiť aj pri trestnom konaní, ktoré teraz prebieha. Ale to je asi všetko, čo k tomu môžem povedať,“ dodal Tejc na dresu Jiřikovského. Kritizoval počínanie svojej predchodkyne Evy Decroix, ktorá podľa jeho slov minula milióny korún za audity a právne služby súvisiace s touto kauzou.
Obžalovaný vlani daroval českému ministerstvu spravodlivosti bitcoiny v hodnote takmer miliardy českých korún. Podľa polície však išlo o snahu zlegalizovať výnosy z trestnej činnosti. Jiřikovský v minulosti prevádzkoval darknetové trhovisko, kde sa obchodovalo so zbraňami a drogami. Hrozí mu 29 rokov väzenia.
Okrem neho je v prípade obžalovaný aj jeho niekdajší advokát Kárim Titz a tiež bývalý minister spravodlivosti Pavel Blažek aj jeho vtedajší námestník Radomír Daňhel. Pre exministra štátna zástupkyňa navrhla 6,5 roka za mrežami. Obžalovaní vinu odmietajú.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)