Minister USA Austin: Hnutie Hamas posunulo zlo na inú úroveň

Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v piatok uviedol, že palestínske militantné hnutie Hamas posunulo "zlo na inú úroveň" v porovnaní s džihádistami z teroristickej skupiny Islamský štát (IS). TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Austin sa v piatok v Izraeli stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a takmer dve hodiny rokoval s ministrom obrany Joavom Gallantom a vojnovým kabinetom.



"Pri skúsenosti s IS som mal pocit, ako keby sme hľadeli zlu do očí. Bolo to ozajstné zlo... To čo sme videli od Hamasu, posúva to zlo na inú úroveň," povedal šéf amerického rezortu obrany.



Austin zdôraznil, že "neexistuje ospravedlnenie pre terorizmus a to platí najmä po tomto besnení Hamasu". Dodal, že Spojené štáty poskytnú Izraelu to, čo potrebuje na svoju obranu. "Spojené štáty stoja za Izraelom, o tom sa nedá vyjednávať a ani sa nikdy nebude," vyhlásil.



Americký minister obrany zároveň upozornil, že proti Hamasu je potrebné bojovať v rámci istých hraníc. "Demokracie ako tie naše sú silnejšie a bezpečnejšie, keď dodržiavame zákony vojny," povedal. Verí, že izraelské sily budú v odvete proti Hamasu disciplinované.