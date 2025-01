Minister: Venezuelské orgány zatknú Gonzáleza po vstupe do krajiny

Caracas 6. januára (TASR) - Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello v pondelok vyhlásil, že pokiaľ opozičný líder Edmundo González Urrutia vstúpi do krajiny, bude okamžite zatknutý. Venezuelská armáda mu zároveň odmietla vyjadriť podporu. González, ktorý sa považuje za víťaza sporných júlových volieb od septembra žije v španielskom exile. V piatok sa však plánuje vrátiť do Venezuely a zložiť prezidentský sľub. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Cabello vyhlásil, že ak González vkročí do Venezuely bude "bude zatknutý a súdený." Venezuelská vláda nedávno na opozičného lídra vypísala odmenu 100.000 dolárov.



Venezuelské ozbrojené sily zároveň v pondelok kategoricky odmietli Gonzálezovu výzvu, v ktorej žiadal, aby vojenské zložky podporili jeho nárok na prezidentský úrad.



Táto žiadosť sa stretla s "hlbokým rozhorčením", uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v štátnej televízii prečítal minister obrany Vladimir Padrin. Ten v prejave uistil o "lojalite, poslušnosti a podriadenosti," ozbrojených síl voči prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý sa chystá zložiť prezidentský sľub na tretie funkčné obdobie.



Opozičný líder González je v súčasnosti na návšteve viacerých juhoamerických štátov a USA v rámci regionálneho turné, na ktorom sa snaží získať medzinárodnú podporu.



Venezuelská opozícia, Spojené štáty, Európska únia a desiatky ďalších krajín považujú Gonzáleza za skutočného víťaza volieb a tvrdia, že venezuelské volebné orgány zmanipulovali výsledky hlasovania, keďže doteraz nezverejnili zápisnice z jednotlivých volebný okrskov. Madurovo víťazstvo preto uznať odmietajú.