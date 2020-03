Hamáček: Grécku pomôže s migrantmi osem policajtov z Česka

Praha 8. marca (TASR) - Česká republika vyšle v pondelok do Grécka osem policajtov, ktorí tam budú pomáhať na hraniciach s Tureckom v boji s ilegálnymi migrantmi, povedal rozhlasovej stanici Radiožurnál český minister vnútra Jan Hamáček. Napísal o tom v sobotu večer spravodajský server iDNES.cz.



Na juhovýchodné hranice Európskej únie, ktoré v posledných dňoch zažívajú nápor tisícov utečencov, zamieria členovia tímu rýchlej reakcie. Grécka strana o policajtov sama požiadala, spresnil Hamáček.



"V prvej fáze nás požiadali o osem policajtov. Sú pripravení odísť a odídu pravdepodobne v pondelok. Pokiaľ by Grécko požiadalo o ďalších policajtov, sme pripravení vyhovieť," uviedol Hamáček pre webovú stránku iROZHLAS.cz.



Českí policajti v Grécku vydržia najmenej dva mesiace. Policajný prezident Jan Švejdar na Twitteri uviedol, že budú súčasťou tímov Frontex, ktorých cieľom je chrániť vonkajšiu schengenskú hranicu pred nelegálnymi migrantmi, približuje ďalej iDNES.cz.



Okrem ľudí zamieri z Česka na juh Európy aj humanitárna pomoc v hodnote 2,5 milióna Kč (zhruba 98.500 eur). "Sú to štyri kamióny - prikrývky, kúrenie do stanov, elektrocentrály, čerpadlá. Sú to prostriedky, ktoré sú určené na zvládanie humanitárnej krízy," spresnil Hamáček.