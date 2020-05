Minister vnútra Seehofer avizoval koniec svojej politickej kariéry

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecký minister vnútra a bývalý dlhoročný bavorský premiér Horst Seehofer plánuje po uplynutí aktuálneho funkčného obdobia ukončiť svoju politickú kariéru. Uviedol to v rozhovore pre magazín Spiegel.



Po nasledujúcich voľbách do nemeckého Spolkového snemu sa pre 70-ročného Seehofera začne - ako sa sám vyjadril - "úplne odlišný program" v porovnaní s tým, aký mal počas posledných 50 rokov.



"Potom budem nepolitickým človekom. Neuvidíte ma v žiadnej dozornej rade. Aktuálnou politikou ma neprilákate, a to napriek tomu, že ma možno ešte stále hnevá," vyhlásil.



Ako píše ďalej Spiegel, Seehofer sa v tejto súvislosti odmietol vyjadriť k sporu s kancelárkou Angelou Merkelovou spred dvoch rokov, ktorý sa týkal migračnej otázky. "Virológovia majú jednu peknú vetu: Počas krízy sa nehľadí dozadu," povedal s tým, že sa k tejto téme možno ešte raz vráti a veľa o nej napíše.



Seehofer bol členom nemeckého Bundestagu za Kresťanskosociálnu úniu (CSU) v rokoch 1980-2008. Počas svojho politického života pôsobil ako minister zdravotníctva (1992-1998), minister pre výživu, poľnohospodárstvo a ochranu spotrebiteľov (2005-2008). Post ministra vnútra zastáva od roku 2018. V rokoch 2008-2018 bol premiérom spolkovej krajiny Bavorsko.