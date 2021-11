Minister vyzval NATO, aby venovalo pozornosť aj južnému krídlu

Riga 30. novembra (TASR) - Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v utorok upozornil, že hybridné hrozby, ktorým čelia spojenci na východnom krídle NATO, sa nachádzajú aj v afrických krajinách. Vyhlásil to na stretnutí o budúcnosti NATO do roku 2030, ktoré sa za účasti ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO koná v Rige.



Albares podľa agentúry EFE konštatoval, že hybridné hrozby "vidíme na hraniciach s Bieloruskom, ale aj v iných častiach sveta, napríklad v Afrike".



Podľa jeho názoru musí NATO v tejto súvislosti začať venovať pozornosť aj južnému krídlu Aliancie. Pripomenul, že Španielsko má veľmi dobrú pozíciu na to, "aby o tom (hybridných hrozbách) vedelo".



Poukázal aj na to, že je dôležité, aby budúci strategický koncept NATO, ktorý chcú spojenci vypracovať v najbližších mesiacoch, zahŕňal aj náhľad na túto problematiku "zo všetkých strán".



Albares pripomenul, že momentálne neexistujú len hrozby "fyzické, vojenské, tradičné", ale "máme (aj) dezinformácie", ktoré označil za "výzvu pre našu politickú alianciu", ale aj pre "naše demokracie, ktoré sú oslabené" i pre verejnú mienku.



V súvislosti s migračnou krízou, ktorá sa odohráva na hraniciach s Bieloruskom a do ktorej bolo zapojených niekoľko spojeneckých krajín, Albares apeloval, aby sa bralo vážne toto použitie "ilegálnej migrácie ako zbrane, ktorá využíva ľudské bytosti, ako keby boli strelivom".



Dodal, že "Španielsko dobre pozná fenomén ilegálnej migrácie", a upozornil, že "dnes je veľa krajín, na východnej hranici, ale aj na juhu NATO a EÚ, ktoré sú ochotné použiť ľudské bytosti a ich utrpenie ako zbraň, aby na nás vyvíjali tlak a dosiahli tak svoje politické ciele". "To je úplne neprijateľné," konštatoval španielsky minister.



Agentúra TASS informovala, že Albares v Rige pripomenul, že na summite NATO v Madride - v júni roku 2022 - budú musieť hlavy štátov a vlád schváliť novú strategickú koncepciu aliancie. V tejto súvislosti vyhlásil, že "Španielsko - ako vždy - bude podporovať silnú prítomnosť Aliancie na východnej hranici", ale NATO sa bude podľa neho musieť "zamerať aj na juh".