Minister Wang I telefonicky hovoril s iránskym kolegom Arakčím
Podľa čínskeho ministerstva sa telefonát uskutočnil na žiadosť iránskej strany.
Autor TASR
Peking/Teherán 24. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok telefonoval so svojim iránskym rezortným partnerom Abbásom Arakčím. O súčasnom konflikte na Blízkom východe mu povedal, že „rozhovor je vždy lepší“ než boj. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Ich telefonát sa uskutočnil len deň po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington s Teheránom rokuje o vojne na Blízkom východe. Irán tieto tvrdenia poprel a trval na tom, že žiadne rozhovory neprebiehajú.
Vojna medzi Izraelom, USA a Iránom trvá už štvrtý týždeň a od svojho začiatku 28. februára sa rozšírila do celého regiónu. Spôsobila energetickú krízu v Hormuzskom prielive, ktorým prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a plynu.
Peking podľa AFP zostáva kľúčovým partnerom Iránu. S útokmi Teheránu na štáty Perzského zálivu však „nesúhlasí“ a vyzval na prímerie.
Podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang I Arakčímu povedal, že dúfa, že „všetky strany využijú každú príležitosť a šancu na mier a čo najskôr začnú proces mierových rokovaní“.
Šéf iránskej diplomacie uviedol, že Hormuzským prielivom môžu „bezpečne preplávať“ všetky lode okrem tých, ktoré patria „krajinám, ktoré sú v súčasnosti zapojené do konfliktu“, dodáva sa v stanovisku.
Arakčí potvrdil, že „iránska strana je odhodlaná dosiahnuť komplexné ukončenie konfliktu, nielen dočasné prímerie“, a Pekingu poďakoval za humanitárnu pomoc.
