Minister zahraničia JAR: Belošskí Juhoafričania nečelili perzekúcii

Johannesburg 12. mája (TASR) - Belošskí občania Juhoafrickej republiky (JAR), ktorí boli presídlení do Spojených štátov v rámci programu iniciovaného americkým prezidentom Donaldom Trumpom, podľa ministerstva zahraničných vecí JAR nečelili „žiadnej forme perzekúcie“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nemôžu poskytnúť žiaden dôkaz o perzekúcii, pretože neexistuje žiadna forma perzekúcie bielych Juhoafričanov alebo Afrikáncov v Južnej Afrike,“ uviedol minister zahraničia Ronald Lamola.



Trump vo februári podpísal výkonné nariadenie, ktorým umožnil belošským Juhoafričanom (väčšinou Afrikáncom) žiadať o azyl v Spojených štátoch. Trumpova administratíva tvrdí, že sú "obeťami nespravodlivej rasovej diskriminácie". Afrikánci sú potomkovia osadníkov z dnešného Holandska (Búrov), ktorí sa v Južnej Afrike usadili v 17. storočí.



Tvrdenia, že bieli farmári sú v Južnej Afrike vraždení, napriek oficiálnym údajom vyvracajúcim toto tvrdenie, sa v krajine vyvinuli do mýtu o „genocíde bielych“, ktorého zástancom je aj Trump. „Sme radi, že viaceré organizácie, aj afrikánske, odsúdili tieto takzvané perzekúcie,“ vyhlásil Lamola.



Na udelenie štatútu utečenca belošským Juhoafričanom úrady JAR v reakcii poznamenali, že Trumpova administratíva sa zamiešala do vnútropolitického problému, ktorému nerozumie.



Prvá skupina 49 Juhoafričanov odletela v pondelok z Johannesburgu a v ten istý deň by mala pristáť v Spojených štátoch. Belošskí Juhoafričania tvoria 7,3 percent obyvateľstva a vo všeobecnosti majú vyššiu životnú úroveň ako černošská väčšina v krajine.