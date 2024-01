Minister zahraničných vecí Tajani vyzýva na vytvorenie armády EÚ

Rím 7. januára (TASR) - Európska únia by mala vytvoriť svoju vlastnú kombinovanú armádu, ktorá by mohla zohrávať úlohu pri udržiavaní mieru a predchádzaní konfliktom, uviedol pre denník La Stampa taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Tajani v rozhovore zverejnenom v nedeľu povedal, že užšia európska spolupráca v oblasti obrany je prioritou strany Forza Italia (Taliansko, vpred!), ktorú vedie.



"Ak chceme byť vo svete mierovými silami, potrebujeme európsku armádu. Je to základný predpoklad toho, aby sme mohli mať aj účinnú európsku zahraničnú politiku," povedal.



"Vo svete s takými silnými hráčmi, ako sú USA, Čína, India, či Rusko - s krízami od Blízkeho východu po Indopacifik -, môže talianskych, nemeckých, francúzskych alebo slovinských občanov chrániť len niečo, čo už existuje, a to EÚ," dodal.



Európska obranná spolupráca sa dostala do popredia politickej agendy po tom, ako Rusko pred takmer dvoma rokmi napadlo Ukrajinu. Toto úsilie sa však viac sústredilo na rozširovanie NATO, pričom vlani do Aliancie vstúpilo Fínsko a na ceste k členstvu je aj susedné Švédsko.



Tajani tiež vyhlásil, že 27-členná EÚ by mala zefektívniť svoje vedenie a namiesto súčasnej štruktúry predsedu Európskej rady a predsedu Európskej komisie by mala mať jedno predsedníctvo.



Minister zahraničných vecí sa stal lídrom strany Forza Italia po smrti Silvia Berlusconiho v minulom roku. Júnové voľby do Európskeho parlamentu budú prvým meraním popularity strany po strate jej charizmatického bývalého lídra.