Minister zahraničných vecí vlády Talibanu pricestoval do Indie

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (vpravo) a úradujúci afganský minister zahraničných vecí talibanského režimu Amír Chán Muttakí si podávajú ruky pred ich stretnutím v rámci konzultácií o Afganistane v tzv. moskovskom formáte v Moskve 7. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 9. októbra (TASR) - Afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí, na ktorého sú uvalené sankcie OSN, pricestoval vo štvrtok do Indie. Ide o prvú návštevu vysokopostaveného predstaviteľa hnutia Taliban v Indii od jeho návratu k moci v roku 2021 po odchode spojeneckých jednotiek vedených Spojenými štátmi, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Muttakí mohol do Indie odcestovať na základe výnimky, ktorú mu udelila Bezpečnostná rada OSN.

Jeho návšteva v Indii bude pozorne sledovaná jej úhlavným nepriateľom v regióne - Pakistanom, poznamenala AFP. Jadrové mocnosti India a Pakistan sa v máji 2025 dostali do krátkeho, no krvavého ozbrojeného stretu – najvážnejšieho za uplynulé desaťročia.

„Táto návšteva určite ešte viac rozhnevá Pakistan a bude v jej dôsledku podozrievavejší... Zároveň sa ňou posilní pozícia Indie v Afganistane, ktorá sa bude snažiť vkliesniť medzi Taliban a Pakistan,“ uviedol pre AFP pakistanský analytik Wahíd Fakírí.

„Naí Dillí sa snaží posilniť svoj vplyv v Kábule a nechce zaostať za svojimi rivalmi – Čínou a Pakistanom,“ povedal pre agentúru AFP analytik Medzinárodnej krízovej skupiny Pravín Donthí z Indie.

Program rokovaní nezverejnila ani jedna strana, ale podľa analytikov budú hlavnými témami obchod a bezpečnosť. Nepredpokladá sa pritom, že by India uznala vládu Talibanu.

V rámci svojho pobytu v Indii by Muttakí mal navštíviť aj známe mauzóleum v Agre - známe ako pamätník lásky Tádž Mahal - a jednu z islamských škôl.

Muttakího návšteva nadväzuje na jeho rokovania v Rusku – jedinej krajine, ktorá doteraz oficiálne uznala administratívu Talibanu.

V Indii sa dlhodobo nachádzajú desaťtisíce Afgancov, z ktorých mnohí tam ušli po návrate Talibanu k moci. Afganská ambasáda v Naí Dillí bola v roku 2023 zatvorená, ale konzuláty v Bombaji a Hajdarábáde naďalej poskytujú obmedzené služby. India uvádza, že jej misia v Kábule sa sústreďuje len na koordináciu humanitárnej pomoci.
