Minister Žurek listom vyzval Maďarsko na zrušenie azylu politikov
Minister požiadal maďarské orgány o potvrdenie prípadného udelenia azylu obom osobám vrátane dátumov rozhodnutí.
Autor TASR
Varšava 15. apríla (TASR) - Minister spravodlivosti a generálny prokurátor Poľska Waldemar Žurek adresoval v utorok maďarským úradom listy v súvislosti so stíhaním poslanca Marcina Romanowského a exministra Zbigniewa Ziobra, pričom vyzval na zrušenie ich azylu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia generálnej prokuratúry.
V prvom liste požiadal maďarského ministra spravodlivosti o informácie k európskemu zatykaču vydanému poľským súdom na Romanowského. Zaujímal sa o to, či bol rozkaz postúpený na vybavenie a v akom štádiu sa nachádza konanie o jeho vykonaní. Predchádzajúcu odpoveď maďarskej strany z konca marca označil za nedostatočnú.
V druhom liste adresovanom maďarskému ministrovi vnútra informoval o priebehu vyšetrovania, v ktorom čelia Ziobro a Romanowski viacerým obvineniam. Žurek uviedol, že obaja podozriví sa podľa dostupných informácií nachádzajú na území Maďarska a existujú správy o tom, že tam získali azyl, o čom Poľsko oficiálne nebolo informované.
Minister požiadal maďarské orgány o potvrdenie prípadného udelenia azylu obom osobám vrátane dátumov rozhodnutí. V prípade jeho potvrdenia vyzval na prijatie krokov smerujúcich k zrušeniu týchto rozhodnutí, keďže by mohli byť v rozpore s právom Európskej únie a princípom vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi v oblasti justičnej spolupráce.
Ziobro je obvinený z vedenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády Práva a spravodlivosti a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií z Fondu spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. V rozhovore pre Polsat news v utorok nevylúčil, že by z Maďarska mohol odísť do USA. V zahraničí je podľa vlastných slov pre obavy z nespravodlivého procesu v Poľsku.
Romanowski je zase obvinený z údajného zneužívania prostriedkov z tohto fondu. Peniaze z neho mali byť podľa obvinení použité aj na nákup špionážneho systému Pegasus.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
