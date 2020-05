Čína je otvorená spolupráci pri zisťovaní pôvodu COVID-19

Peking 24. mája (TASR) - Čína je "otvorená" medzinárodnej spolupráci zameranej na zistenie zdroja nového koronavírusu, avšak takéto vyšetrovanie nesmie podliehať politickému zasahovaniu. Uviedol to v nedeľu čínsky minister zahraničných vecí Wang I.



Odsúdil súčasne amerických politikov, ktorí sa podľa neho snažia "vykonštruovať dohady" o pôvode tohto patogénu a "stigmatizovať Čínu", informuje agentúra AFP.



Prípadné žaloby vznesené voči Číne v súvislosti s ochorením COVID-19 by podľa Wanga boli v rozpore s medzinárodnými právnymi princípmi a tí, ktorí ich chcú podať, "fantazírujú a sami sa ponížia", citovala ministra agentúra AP.



"Čína je otvorená spolupráci s medzinárodnou vedeckou komunitou na preskúmaní zdroja tohto vírusu," povedal Wang na tlačovej konferencii popri výročnom zasadnutí čínskeho parlamentu. "Zároveň sa nazdávame, že by to malo byť profesionálne, čestné a konštruktívne."



Spojené štáty a Austrália v uplynulých týždňoch apelovali na vyšetrovanie pôvodu koronavírusovej pandémie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tiež vyzvala Peking, aby ju prizval k vyšetrovaniu zdroja, Čína však navrhla, aby sa takáto "globálna reakcia" na chorobu COVID-19 posúdila až po skončení pandémie.



Prezident USA Donald Trump i jeho minister zahraničných vecí Mike Pompeo obvinili Čínu z nedostatku transparentnosti v tejto záležitosti a opakovane podporovali teóriu, že tento vírus unikol z čínskeho laboratória s maximálnym stupňom zabezpečenia.



Väčšina vedcov sa domnieva, že vírus s označením SARS-CoV-2 sa preniesol na ľudí zo zvierat, možno na trhu v stredočínskom meste Wu-chan, kde predávajú exotické živočíchy na konzumáciu, píše AFP.