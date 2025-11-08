< sekcia Zahraničie
Ministerka dúfa, že na COP30 budú zastúpení aj pôvodní obyvatelia
Brazília je domovom 1,7 milióna pôvodných obyvateľov, rozdelených do 391 etnických skupín hovoriacich 295 jazykmi.
Autor TASR
Belém 8. novembra (TASR) - Brazílska ministerka pre pôvodné obyvateľstvo Sonia Guajajaraová vyjadrila nádej, že domorodé národy budú hrať vedúcu úlohu na medzinárodnej Konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30), ktorá sa začne v pondelok v Brazílii. Bez pôvodných obyvateľov „ľudstvo nemá budúcnosť“, povedala ministerka v rozhovore pre agentúru AFP, píše TASR.
Guajajaraová očakáva „najlepšiu COP z hľadiska účasti pôvodných obyvateľov“. Podľa nej musí budúco týždňová konferencia „zohľadňovať názory domorodých národov (a) tradičných komunít“.
Brazílska ministerka upozorňuje, že „v spoločnosti ako celku panuje veľká nevedomosť, rasizmus a značný nedostatok porozumenia voči domorodým národom“. „Chýbajú znalosti o realite, v ktorej pôvodní obyvatelia žijú,“ uviedla Guajajaraová v rozhovore.
„COP30 môže významne prispieť k väčšiemu porozumeniu a záujmu spoločnosti ako celku o domorodé národy – najmä pokiaľ ide o úlohu, ktorú... zohrávajú v udržiavaní klimatickej rovnováhy,“ vyhlásila brazílska ministerka.
„Je dokázané, že prítomnosť pôvodných obyvateľov, či už na vymedzených územiach alebo mimo nich, zabezpečuje čistú vodu, chránenú biodiverzitu, potraviny bez pesticídov a zachované lesy... A to všetko je to, čo ľudstvo potrebuje na to, aby mohlo naďalej existovať,“ dodala ministerka.
„Na územiach pôvodných obyvateľov sa už zmeny prejavujú rôznymi spôsobmi... prostredníctvom veľkých povodní a závažného sucha. Akýkoľvek z týchto faktorov priamo ovplyvňuje každodenný život,“ odpovedala brazílska ministerka na otázku, ako klimatické zmeny vplývajú na tieto komunity.
„Hoci už existuje uznanie, že my, pôvodní obyvatelia, sme najväčšími strážcami lesov, životného prostredia a biodiverzity vďaka nášmu spôsobu života, sme zároveň prvými a najviac postihnutými,“ doplnila.
Brazília je domovom 1,7 milióna pôvodných obyvateľov, rozdelených do 391 etnických skupín hovoriacich 295 jazykmi, vysvetľuje AFP. Ministerka Guajajaraová sa narodila v rezervácii v štáte Maranhao na severovýchode Brazílie a je členkou etnického kmeňa Guajajara-Tenetehara, dodáva agentúra.
