Ministerka Gamlielová odporúča dobrovoľné presídlenie obyvateľov Gazy

Jeruzalem 19. novembra (TASR) - Izraelská ministerka pre spravodajské služby Gila Gamlielová v nedeľu v denníku The Jerusalem Post napísala, že medzinárodné spoločenstvo by nemalo financovať obnovu vojnou zničeného Pásma Gazy. Namiesto toho by malo podporovať "dobrovoľné presídlenie" Palestínčanov z tohto územia po celom svete. TASR informuje podľa agentúry AFP.



V denníku The Jerusalem Post Gamlielová uviedla, že "namiesto plytvania peňazí na obnovu Gazy alebo neúspešnej UNRWA môže medzinárodné spoločenstvo pomôcť s nákladmi na presídlenie a pomôcť ľuďom v Gaze vybudovať si nový život v ich nových hostiteľských krajinách". UNRWA je agentúra OSN pre palestínskych utečencov s ročným rozpočtom viac ako jedna miliarda dolárov.



Podľa odhadu ministersky od násilného ovládnutia Pásma (Gazy) Hamasom v roku 2007 asi 250.000 až 350.000 prevažne mladých dospelých si založilo nový život v zahraničí.



"Gaza bola dlho považovaná za problém bez odpovede," napísala Gamlielová. "Musíme vyskúšať niečo nové a vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby to pomohlo zrealizovať."



"Mohlo by to byť obojstranne výhodné riešenie: víťazstvo pre tých civilistov v Gaze, ktorí hľadajú lepší život, a víťazstvo pre Izrael po tejto ničivej tragédii," dodala.



Nútené vysídlenie Palestínčanov po vzniku štátu Izrael je označované slovom Nakba (katastrofa) a akýkoľvek návrh na ich rozptýlenie je v arabskom svete kontroverzný.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že "ľudia by mali mať možnosť zostať v Gaze, vo svojom domove". Palestínsky prezident Mahmúd Abbás varoval, že vyhnanie obyvateľov Gazy by znamenalo "druhú Nakbu“.



Ministerstvo bývania v Pásme Gaze riadené Hamasom tvrdí, že poškodených alebo zničených počas bojov medzi militantmi Hamasu a izraelskými silami bolo viac ako 40 percent domov.