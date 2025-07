Ministerka: Island podporuje obnovu prístupových rokovaní s EÚ

Reykjavík 17. júla (TASR) - Islandská verejnosť podľa ministerky zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir podporuje obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Pre portál POLITICO to ministerka uviedla pred štvrtkovou návštevou predsedníčky Európskej komisie Urusuly von der Leyenovej na ostrove, informuje TASR.



„Povedala by som, že verejnosť podporuje obnovenie rokovaní,“ uviedla ministerka. Reštart diskusií s Bruselom je podľa nej nevyhnutný vzhľadom na „geopolitickú realitu“. Poznamenala, že Island už počas predchádzajúcich prístupových rozhovorov v rokoch 2010 až 2013 pokročil „dosť ďaleko“.



POLITICO pripomína, že Island je súčasťou schengenského priestoru a je aj dlhoročným členom Európskeho hospodárskeho priestoru. Súčasná proeurópska vláda krajiny prisľúbila, že do roku 2027 sa na Islande uskutoční referendum o obnovení prístupových rozhovorov s EÚ, ktoré boli zastavené v roku 2013 za predchádzajúceho pravicového kabinetu.



Thorgerdur Katrín dúfa, že Islanďania referendum odobria. Prístupový proces by tiež rada urýchlila i keď pripustila, že „citlivé a emocionálne“ témy ako rybolov, poľnohospodárstvo a energetika budú spornými bodmi v akýchkoľvek budúcich rokovaniach s Bruselom.



Šéfka islandskej diplomacie, ktorá má za úlohu vypracovať novú obrannú stratégiu krajiny, tiež vyhlásila, že chce v tejto oblasti posilniť spoluprácu so spojencami. Súčasná vláda sa podľa nej usiluje, aby bol Island „rešpektovaným a spoľahlivým spojencom v NATO, ale aj v EÚ“.



Ostrovná krajina je jediným členom NATO bez vlastnej armády, avšak pre svoju polohu v severnom Atlantiku je pre Alianciu strategickou lokalitou.



Podľa ministerky v súčasnosti vláda neplánuje zriadiť ozbrojené sily. Jej cieľom ale je posilniť iné spôsobilosti ako napríklad kybernetickú bezpečnosť alebo pobrežnú hliadku a investovať 1,5 percenta HDP do projektov spojených s obranou v súlade so závermi júnového summitu NATO v Haagu.