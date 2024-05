Ministerka Lahbibová: Belgicko dodá Ukrajine 30 stíhačiek F-16

Brusel 28. mája (TASR) - Belgicko sa zaviaže, že dodá Ukrajine do roku 2028 30 stíhačiek F-16, pričom prvé jej plánuje dodať už tento rok. Oznámila to v utorok belgická ministerka zahraničných vecí Hadja Lahbibová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na belgickú agentúru Belga.



Lahbibová dodanie stíhačiek oznámila niekoľko hodín pred stretnutím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s belgickou vládou. Zelenskyj v noci na utorok pricestoval zo Španielska do Belgicka. Má sa stretnúť s premiérom Alexandrom De Croom, s ktorým bude rokovať o pomoci pre Ukrajinu a spoločne podpíšu aj bilaterálnu bezpečnostnú dohodu.



"Aké bezpečnostné záruky dá naša krajina Ukrajine? Dodanie našich stíhačiek F-16," uviedol v pondelok belgický premiér. Belgicko tieto vojenské lietadlá prisľúbilo dodať Kyjevu v rámci širšej podpory od európskych spojencov.



De Croo a belgická ministerka obrany Ludivine Dedonderová spolu so Zelenským v utorok navštívia leteckú základňu Melsbroek, kde sa stretnú s pilotmi stíhačiek F-16, inštruktormi a technikmi. Neskôr počas dňa sa ukrajinský prezident stretne i s belgickým kráľom Filipom, píše Belga.