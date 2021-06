Ministerka Patelová poukázala na problémy Britov v EÚ po brexite

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 23. júna (TASR) - Britská ministerka vnútra Priti Patelová v stredu pri príležitosti piateho výročia konania referenda o vystúpení Británie z eurobloku upozornila, že niektorí Briti žijúci v Európskej únii majú ťažkosti s prístupom k benefitom, službám a pracovným miestam.Vo svojom článku, ktorý vyšiel v konzervatívnom denníku Daily Telegraph, Patelová obvinila členské štáty Únie z nespravodlivého zaobchádzania s Britmi a apelovala na EÚ, abyrovnako, ako to robí Británia vo vzťahu k občanom EÚ.Patelová vo svojom článku potvrdila, že britské úrady majú. Poukázala aj na problémy britských občanov pri cestovaní do EÚ.Pripomenula, že Spojené kráľovstvo zaviedlo program umožňujúci občanom EÚ, ktorí v Británii žili pred 31. decembrom 2020, aby sa zaregistrovali, čo im ďalej umožní v krajine žiť, pracovať a mať prístup k sociálnemu zabezpečeniu.Táto pobytová schéma je podľa Patelovejv porovnaní s programami existujúcimi v Európskej únii. Informovala, že britské úrady dostali viac než 5,6 milióna žiadostí a tzv. štatút usadlíka (settled status) bol udelený asi piatim miliónom osôb.Patelová v tejto súvislosti poukázala na to, že počet občanov EÚ žijúcich v Británii sa predtým odhadoval na tri milióny.Vo svojom článku Patelová vyzvala oprávnených občanov EÚ, aby do 30. júna podali žiadosť o zaradenie do pobytovej schémy.Ubezpečila súčasne, že britské úrady budúvoči tým, ktorí majúpre to, aby svoju žiadosť nepodali včas.Minister pre prisťahovalectvo Kevin Foster v stredu uviedol, že tieto výnimky budú zahŕňať deti, ktorých rodičia nepodali žiadosť, alebo osoby, ktoré mali vážne ochorenie, čo im neumožnilo podať žiadosť.Povedal, že britské imigračné úrady budú ľuďom, ktorí spĺňajú podmienky pobytovej schémy, zasielať výzvy, aby sa do 28 dní zaregistrovali a neprišli tak v Británii o svoje práva a výhody.Referendum o zotrvaní Spojeného kráľovstva v Európskej únii sa konalo 23. júna 2016. Za tzv. brexit hlasovalo 51,9 percenta zúčastnených voličov, za zotrvanie Británie v EÚ 48,1 percenta. Účasť dosiahla 72,2 percenta.Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 1. februára 2020 o polnoci SEČ, teda 31. januára o 23.00 h miestneho času, oficiálne vystúpilo z EÚ. Začalo sa 11-mesačné prechodné obdobie a po jeho uplynutí – 1. januára 2021 – Británia definitívne opustila Európsku úniu a jej jednotný trh.