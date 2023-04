Ministerka po vyjadreniach Macrona zdôraznila jednotu EÚ voči Číne

Berlín/Tchien-ťin 13. apríla (TASR) – Európa je vo svojom postoji voči Pekingu jednotná, uviedla nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vo štvrtok na návšteve Číny. Reagovala na kritiku vyjadrení francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zo strany niektorých západných spojencov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Napriek všetkým rozdielom, ktoré máme v Európskej únii,... sme si nielen blízki v ústredných otázkach našich záujmov a hodnôt, ale máme aj spoločné strategické prístupy," povedala Baerbocková. Podľa nej bolo veľmi dôležitým signálom, že Macron navštívil Čínu spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Macron cez víkend pri návrate z Číny povedal, že Európa by nemala "nasledovať" ani Washington, ani Peking a nemala by sa nechať zatiahnuť do eskalácie krízy okolo Taiwanu. V stredu svoj postoj obhajoval s tým, že byť spojencom USA neznamená byť ich vazalom.



Ostrejšie na vyjadrenia Macrona reagoval vo štvrtok nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý ich označil za "nešťastné".



"Nikdy nám nehrozilo, že by sme sa stali alebo boli vazalom Spojených štátov," povedal Pistorius počas návštevy Mali.