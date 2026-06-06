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Ministerka spravodlivosti chce dlhšiu lehotu na vykonanie interrupcií
Interrupcie do 12. týždňa s povinnou šesťdňovou dobou na rozmyslenie si tohto kroku boli v krajine legalizované v roku 1990.
Autor TASR
Brusel 6. júna (TASR) - Belgická ministerka spravodlivosti Annelies Verlindenová navrhla predĺžiť zákonný limit pre interrupcie z 12 na 14 týždňov. Ide o snahu prelomiť dlhodobú politickú patovú situáciu v tejto otázke v krajine, informuje agentúra Belga, píše TASR.
Na základe navrhovaného zákona by ženy, ktoré otehotnejú v dôsledku znásilnenia, mohli podstúpiť interrupciu až do 18. týždňa. Legislatíva zároveň skracuje povinnú čakaciu lehotu medzi prvou konzultáciou a zákrokom zo šiestich na dva dni.
Verlindenová uviedla, že v návrhu sa snaží o dosiahnutie rovnováhy medzi slobodným rozhodovaním sa žien a ochranou nenarodeného dieťaťa. Dodala, že 14 týždňov považuje za svoju maximálnu hranicu a ďalšie rozšírenie nepodporí.
Návrh prichádza v čase, keď je Belgicko kritizované organizáciami na ochranu ľudských práv za oneskorenia v reforme interrupčnej legislatívy. Amnesty International vo svojej správe o globálnych ľudských právach za rok 2025 uviedla, že táto krajina Beneluxu sa síce prezentuje ako obhajca ľudských práv, no nie vždy svoje záväzky aj napĺňa, pričom medzi problémové zaradila aj stagnujúce reformy v oblasti umelého prerušenia tehotenstva.
Vládna koalícia je však v tejto otázke rozdelená. Kým niektoré strany podporujú predĺženie limitu na 18 týždňov, flámski kresťanskí demokrati (CD&V), ku ktorým patrí aj Verlindenová, návrh podporia len v prípade, že parlament zároveň rozšíri preplácanie antikoncepcie.
Interrupcie do 12. týždňa s povinnou šesťdňovou dobou na rozmyslenie si tohto kroku boli v krajine legalizované v roku 1990.
Na základe navrhovaného zákona by ženy, ktoré otehotnejú v dôsledku znásilnenia, mohli podstúpiť interrupciu až do 18. týždňa. Legislatíva zároveň skracuje povinnú čakaciu lehotu medzi prvou konzultáciou a zákrokom zo šiestich na dva dni.
Verlindenová uviedla, že v návrhu sa snaží o dosiahnutie rovnováhy medzi slobodným rozhodovaním sa žien a ochranou nenarodeného dieťaťa. Dodala, že 14 týždňov považuje za svoju maximálnu hranicu a ďalšie rozšírenie nepodporí.
Návrh prichádza v čase, keď je Belgicko kritizované organizáciami na ochranu ľudských práv za oneskorenia v reforme interrupčnej legislatívy. Amnesty International vo svojej správe o globálnych ľudských právach za rok 2025 uviedla, že táto krajina Beneluxu sa síce prezentuje ako obhajca ľudských práv, no nie vždy svoje záväzky aj napĺňa, pričom medzi problémové zaradila aj stagnujúce reformy v oblasti umelého prerušenia tehotenstva.
Vládna koalícia je však v tejto otázke rozdelená. Kým niektoré strany podporujú predĺženie limitu na 18 týždňov, flámski kresťanskí demokrati (CD&V), ku ktorým patrí aj Verlindenová, návrh podporia len v prípade, že parlament zároveň rozšíri preplácanie antikoncepcie.
Interrupcie do 12. týždňa s povinnou šesťdňovou dobou na rozmyslenie si tohto kroku boli v krajine legalizované v roku 1990.