Ministerka spravodlivosti ČR: Verzií udalostí vo Vrběticiach je viac

Praha 29. apríla (TASR) – Vyšetrovacie verzie v prípade výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach existujú nielen dve, ale je ich dokonca viac. V podcaste PoliTalk spravodajského portálu novinky.cz to uviedla česká ministerka spravodlivosti Marie Benešová.



Benešovej vyjadrenie je v rozpore s tvrdeniami ministra vnútra Jana Hamáčka, ako aj jej spolustraníka z hnutia ANO premiéra Andreja Babiša, ktorí trvajú na tom, že vyšetrovatelia pracujú s jednou verziou, zahŕňajúcou účasť agentov ruskej vojenskej tajnej služby.



„Ja som bola prítomná na (rokovaní) vlády, keď sa to prerokúvalo... A myslím si, že som mala veľmi podobný názor ako pán prezident (Miloš Zeman), a to sme sa ani nestihli dohodnúť, pretože ja som ten názor vyslovila prvá," povedala Benešová.



Na otázku, či si myslí, že existujú dve vyšetrovacie verzie, Benešová odpovedala, že podľa nej ich je dokonca viac. Tie však odmietla konkretizovať. „To už by som zase tu uvádzala veci, ktoré sa uvádzať nesmú," vysvetlila.



Český prezident Miloš Zeman v nedeľu povedal, že berie vážne pôvodnú vyšetrovaciu verziu, podľa ktorej bola za tragédiou nesprávna manipulácia s muníciou, i novú verziu o zodpovednosti ruských spravodajských dôstojníkov.



„Podotýkam, že som videla len správu Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), do živého spisu nemáme nikto prístup, takže nemôžem vedieť, čo sa tam odohráva. Ale mala som rovnaký názor ako pán prezident," konštatovala šéfka rezortu spravodlivosti.



Česko v súčasnosti vedie s Ruskom diplomatickú roztržku, ktorú spustilo oznámenie z uplynulého víkendu, že výbuchy v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 mali spôsobiť agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí 23. apríla oznámilo, že počet členov ruského veľvyslanectva v Prahe a českej ambasády v Moskve sa do 31. mája zníži na zhodne sedem diplomatov, 25 technických pracovníkov a 19 miestnych zamestnancov.