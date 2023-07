Ministerka vnútra: Nemecko je stále cieľom islamistických teroristov

Berlín 6. júla (TASR) — Zatknutie siedmich predpokladaných členov teroristickej bunky na západe Nemecka je "silným úderom islamistickému terorizmu". Uviedla to vo štvrtok nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, informuje agentúra DPA.



Nemecko bude podľa naďalej zastávať tvrdý postoj proti islamistickému extrémizmu, ktorého hrozbu označila za "akútnu".



"Nemecko je stále v priamom dosahu islamistických teroristických organizácií a jednotlivých islamisticky motivovaných páchateľov," upozornila ministerka.



Štvrtkové zatknutia "ukázali, že boj proti islamistickému terorizmu zostáva v centre pozornosti našich bezpečnostných orgánov," dodala Faeserová s tým, že koordinované zatknutie ďalších podozrivých v Holandsku je prejavom úzkej medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.



V prípade podozrivých zadržaných v Nemecku ide o občanov Tadžikistanu, Kirgizska a Turkménska s radikálnymi islamistickými postojmi. Do Nemecka pricestovali krátko po začiatku vojny na Ukrajine a pripojili sa k teroristickému zoskupeniu. Ich cieľom malo byť "vykonávanie útokov v Nemecku v štýle IS". K rovnakému zoskupeniu patril aj muž zadržaný v Holandsku.