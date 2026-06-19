< sekcia Zahraničie
Ministerka vyzvala Starmera, aby stanovil harmonogram svojho odchodu
Hovorca Alexanderovej pre BBC uviedol, že ministerka sa v piatok popoludní zhovárala so Starmerom, išlo však o súkromný rozhovor a nemôže povedať, čo v ňom zaznelo.
Autor TASR
Londýn 19. júna (TASR) - Britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová v piatok vyzvala premiéra Keira Starmera, aby stanovil harmonogram svojho odchodu z funkcie. Informáciu priniesla televízia BBC, píše TASR.
Hovorca Alexanderovej pre BBC uviedol, že ministerka sa v piatok popoludní zhovárala so Starmerom, išlo však o súkromný rozhovor a nemôže povedať, čo v ňom zaznelo.
Starmer v piatok opäť potvrdil svoj sľub, že bude bojovať proti pokusom o zosadenie z čela Labouristickej strany. Reagoval tak na úspech svojho straníckeho kolegu Andyho Burnhama, ktorý zvíťazil v kľúčových doplňujúcich voľbách a zabezpečil si tak kreslo v dolnej komore parlamentu.
Burnham už predtým naznačil záujem súperiť so Starmerom o post lídra strany i premiéra v prípade víťazstva vo voľbách.
Starmer sa dostal k moci v júli 2024 so sľubom, že ukončí roky chaosu v britskej politike. Nevôľu voličov však vyvolal viacerými zmenami svojich postojov a sériou kontroverzií. To sa prejavilo aj na výsledkoch májových komunálnych volieb, v ktorých utrpela Labouristická strana zdrvujúcu porážku. Stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami.
Hovorca Alexanderovej pre BBC uviedol, že ministerka sa v piatok popoludní zhovárala so Starmerom, išlo však o súkromný rozhovor a nemôže povedať, čo v ňom zaznelo.
Starmer v piatok opäť potvrdil svoj sľub, že bude bojovať proti pokusom o zosadenie z čela Labouristickej strany. Reagoval tak na úspech svojho straníckeho kolegu Andyho Burnhama, ktorý zvíťazil v kľúčových doplňujúcich voľbách a zabezpečil si tak kreslo v dolnej komore parlamentu.
Burnham už predtým naznačil záujem súperiť so Starmerom o post lídra strany i premiéra v prípade víťazstva vo voľbách.
Starmer sa dostal k moci v júli 2024 so sľubom, že ukončí roky chaosu v britskej politike. Nevôľu voličov však vyvolal viacerými zmenami svojich postojov a sériou kontroverzií. To sa prejavilo aj na výsledkoch májových komunálnych volieb, v ktorých utrpela Labouristická strana zdrvujúcu porážku. Stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami.