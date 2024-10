Ministerka zahraničných vecí KĽDR odcestovala na ďalšiu návštevu Ruska

Pchjongjang 29. októbra (TASR) - Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui odcestovala z Pchjongjangu na návštevu Ruska, uviedli v utorok štátna tlačová agentúra KCNA a ruskí predstavitelia. Za uplynulých šesť týždňov ide už o jej druhú cestu do Moskvy, čo vyvoláva obavy z narastajúcej spolupráce oboch krajín v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Návšteva ministerky zahraničných vecí KĽDR v Ruskej federácii sa uskutočňuje v rámci strategického dialógu nadväzujúceho na dohodu o posilnení vzťahov, ktorú uzavreli lídri našich krajín počas summitu v júni 2024," uvádza vyhlásenie ruského veľvyslanectva v Severnej Kórei.



K návšteve dochádza v čase, keď NATO spolu s Južnou Kóreou, Spojenými štátmi a Ukrajinou uviedli, že severokórejské vojenské jednotky sa nachádzajú v Rusku v Kurskej oblasti neďaleko ukrajinských hraníc.



Pentagón ozrejmil, že KĽDR vyslala do Ruska na výcvik 10.000 vojakov a tiež dodal, že Washington nezavedie nové obmedzenia na používanie amerických zbraní na Ukrajine, pokiaľ sa Severná Kórea zapojí do boja, píše Reuters. Americký prezident Joe Biden označil situáciu za "veľmi nebezpečnú".



"Prehlbujúca sa vojenská spolupráca medzi Ruskom a Severnou Kóreou predstavuje hrozbu pre indo-pacifickú aj euroatlantickú bezpečnosť," uviedol generálny tajomník NATO Mark Rutte po pondelkovom stretnutí s juhokórejskou delegáciou.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v utorok v reakcii na správy o vojakoch KĽDR v Rusku podľa AFP vyhlásil, že silnejúca vojenská spolupráca Moskvy a Pchjongjangu predstavuje globálnu bezpečnostnú hrozbu.