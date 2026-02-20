< sekcia Zahraničie
Ministerku kultúry Baškirska vyšetrujú pre podozrenie z korupcie
Moskovský súd vo štvrtok vzal do väzby ministerku kultúry autonómnej republiky Baškortostan Aminu Šafikovovú, ktorú predtým v meste Ufa zadržali pre podozrenie z korupcie.
Autor TASR
Moskva 20. februára (TASR) - Moskovský súd vo štvrtok vzal do väzby ministerku kultúry autonómnej republiky Baškortostan Aminu Šafikovovú, ktorú predtým v meste Ufa zadržali pre podozrenie z korupcie. TASR o tom píše podľa webov The Moscow Times a Kommersant
Amina Šafikovová pôsobila v ruskom Baškirsku na rozhraní Európy a Ázie ako regionálna ministerka kultúry od roku 2012. Tlačové agentúry informovali, že bola obvinená z prijímania veľkých úplatkov a sprenevery. Vyšetrovací výbor Ruska sa zatiaľ oficiálne k jej prípadu nevyjadril.
Kommersant s odvolaním sa na anonymné zdroje informoval o obvinení zo zneužitia právomoci v rámci širšieho vyšetrovania štátnych zmlúv na organizovanie verejných podujatí, pri ktorých boli údajne nadsadené ceny.
Ministerstvo kultúry Baškortostanu pre noviny Kommersant uviedlo, že je „hlboko znepokojené“ zatknutím a uviedlo, že Šafikovovová si udržala „nespochybniteľnú“ reputáciu.
Údajne je už najmenej piatou významnou osobou spojenou s baškirským ministerstvom kultúry, ktorá čelí trestnému stíhaniu.
V decembri uzavrela dohodu o vine a treste v rámci spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní šéfka Riaditeľstva kultúrnych programov Baškirska Gulnara Jurina a bola premiestnená do domáceho väzenia.
