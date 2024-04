Ministerskú schôdzku G7 v Turíne sprevádzajú protesty ekoaktivistov

Turín 29. apríla (TASR) - Desiatky ekologických aktivistov sa v pondelok zišli v talianskom meste Turín, aby pred otvorením summitu G7 o klimatických zmenách žiadali od politikov väčšie úsilie v boji proti globálnemu otepľovaniu. Informoval o tom spravodajský web Euronews, uvádza TASR.



Niekoľko desiatok aktivistov zablokovalo aj jeden úsek diaľnice, kde podpálili bilbordy s fotografiami lídrov krajín G7, napríklad talianskej premiérky Giorgie Meloniovej či prezidenta USA Joea Bidena. Viacerí aktivisti mali so sebou aj palestínske vlajky alebo transparenty s nápismi: "G7 – klimatický cirkus" a "Vlády G7 ničia planétu pre všetkých" či "Vás je sedem, nás 99 percent".



Talianske médiá informovali, že ministri G7 pre rezorty životného prostredia, energetiky a ochranu klímy sa v Turíne zišli na dvojdňovom rokovaní, aby prediskutovali stratégie v oblasti klimatických zmien a posilnenie kapacít obnoviteľnej energie. Ide o prvé takéto stretnutie od konferencie COP28, ktorá sa konala v decembri v Dubaji.



Podľa agentúry AFP sa účastníkom schôdzky v Turíne v pondelok prihovoril výkonný tajomník Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy Simon Stiell, ktorý členov G7 kritizoval za ich tvrdenia, že nemôžu podniknúť odvážnejšie kroky na riešenie globálneho otepľovania.



Podľa Stiella neexistuje žiadny dôvod, prečo by najväčšie rozvinuté svetové ekonomiky nemohli spolupracovať na odvážnejších krokoch. Argumentoval, že takýto líderský prístup je nevyhnutný, ak sa má svet vyhnúť globálnej ekonomickej katastrofe.



Na ministrov životného prostredia G7 Stiell naliehal, aby vyvinuli tlak na svojich kolegov - ministrov financií - a prinútili ich vnímať financovanie ochrany klímy ako kľúčový biznis. Napätý rozpočet podľa Stiella nie je dobrou výhovorkou na nesplnenie nových prísľubov v oblasti financovania opatrení súvisiacich so zmenou klímy.



Stiell narážal na závery summitu COP28 v Dubaji, kde sa zrodila dohoda o strojnásobení globálnej kapacity obnoviteľných zdrojov v tomto desaťročí a prechode od fosílnych palív. V dohode však chýbali dôležité podrobnosti o financovaní, uviedla agentúra AFP, ktorá dodala, že chudobnejšie krajiny nie sú schopné takéhoto financovania.