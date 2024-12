Ministerstvo financií USA obvinilo Čínu z kybernetického útoku

Washington 31. decembra (TASR) – Ministerstvo financií Spojených štátov v pondelok za vinníka kybernetického útoku označilo aktéra podporovaného Čínou. Vyplýva to z listu Kongresu, do ktorého nahliadla agentúra AFP, píše TASR.



"Na základe dostupných ukazovateľov možno incident ... pripísať subjektu, ktorý podporuje Čína," uviedlo ministerstvo financií v liste adresovanom bankovému výboru Senátu. Ministerstvo bezprostredne neposkytlo informácie o dôsledkoch útoku, no prisľúbilo bližšie detaily v doplnkovej správe, píše AFP.



Incident sa odohral začiatkom tohto mesiaca. Útočník pri ňom kompromitoval spoločnosť BeyondTrust poskytujúcu ministerstvu službu IT zabezpečenia. Podarilo sa mu získať vzdialený prístup k niektorým počítačom ministerstva a dokumentom nepodliehajúcim utajeniu, uviedlo tlačové oddelenie ministerstva financií.



Spoločnosť BeyondTrust na situáciu upozornila ministerstvo, ktoré kontaktovalo Agentúru pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry (CISA) a spolu s bezpečnostnými zložkami pracovalo na objasnení rozsahu škôd, dodáva AFP.



"Kompromitovaná služba spoločnosti BeyondTrust bola odstavená. Nemáme žiadne dôkazy svedčiace o tom, že by mal útočník aj naďalej prístup k systémom alebo informáciám ministerstva financií," dodalo tlačové oddelenie ministerstva.