Ministerstvo Hamasu: Izrael nasadil v nemocnici Šifá buldozéry

Gaza 16. decembra (TASR) - Ministerstvo v palestínskom Pásme Gazy riadené militantným hnutím Hamas vo štvrtok oznámilo, že izraelská armáda nasadila buldozéry v nemocnici Šifá. Podľa Izraela je pod ňou veliteľské centrum Hamasu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Izraelské buldozéry zničili časti južného vchodu" do nemocnice, uviedlo ministerstvo.



Izraelská armáda potvrdila svoju operáciu v nemocničnom komplexe. "Počas noci sme podnikli cielenú operáciu v nemocnici Šifá. Postupujeme dopredu," uviedol šéf izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy generálmajor Jaron Finkelman na sociálnej sieti Telegram.



Armáda začala operáciu v Šifá v stredu, čo vyvolalo vážne obavy a kritiku medzinárodného spoločenstva.



Keď vojaci v stredu večer vtrhli do nemocnice, strieľali do vzduchu a rozkázali mladým mužom, aby sa vzdali. Uviedol to novinár, ktorý je v kontakte sa agentúrou AFP a je uviaznutý v nemocnici. Neskôr sa izraelskí vojaci stiahli a rozmiestnili sa okolo nemocnice, dodal.



Izrael aj jeho hlavný spojenec USA uviedli, že palestínski militanti majú pod komplexom nemocnice Šifá veliteľské centrum. Hamas a vedenie nemocnice to odmietajú. Zdravotnícke zariadenie sa stalo ústredným bodom v 40-dňovej vojne.



Izraelská armáda informovala, že vojaci našli "počas stredajšej operácie vo vnútri komplexu vojenské a bojové vybavenie", ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom to popiera.