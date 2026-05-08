Ministerstvo obrany USA zverejnilo desiatky utajovaných súborov o UFO
Washington 8. mája (TASR) - Americké ministerstvo obrany v piatok zverejnilo dosiaľ nezverejnené súbory o neidentifikovaných lietajúcich objektoch (UFO). Niektoré z nich pochádzajú zo 40. rokov 20. storočia, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP a magazínu Politico.
Súbory údajne dokumentujú pozorovania UFO ako napríklad lietajúcich tanierov alebo diskov. Pochádzajú od ministerstiev zahraničia a obrany USA, Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) či Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).
„Tieto súbory... už dlho živia oprávnené špekulácie a je načase, aby sa o tom americký ľud presvedčil na vlastné oči,“ vyhlásil minister obrany USA Pete Hegseth. Na stránke Pentagónu bolo zverejnených viac ako 160 súborov.
K zverejneniu sa vyjadril aj prezident Donald Trump. „Zatiaľ čo predchádzajúce administratívy neboli v tejto veci transparentné, s týmito novými dokumentmi a videami sa ľudia môžu sami rozhodnúť: ‚ČO SA DO ČERTA DEJE?’“ napísal v príspevku.
Trump vo februári prikázal federálnym inštitúciám, aby začali identifikovať a zverejňovať všetky vládne dokumenty týkajúce sa mimozemšťanov a pozorovaní UFO. Urobil tak niekoľko dní po tom, čo exprezident Barack Obama uviedol, že považuje existenciu mimozemského života vo vesmíre za pravdepodobnú.
„Mimozemšťania existujú, ale nevidel som ich a nie sú v Area 51,“ povedal Obama s odkazom na americké vojenské zariadenie v Nevade, ktoré je jadrom mnohých konšpiračných teórií o UFO. „Nie je tam žiadne podzemné zariadenie. Ibaže by to bolo jedno veľké sprisahanie a pred prezidentom USA by túto skutočnosť utajili,“ povedal exprezident.
Obama neskôr upresnil, že nevidel dôkazy o tom, že mimozemšťania s ľudstvom nadviazali kontakt. Vzhľadom na veľkosť vesmíru je však existencia mimozemského života podľa neho vysoká.
