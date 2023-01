V Česku preveria, či Babiš výzvou k stávkam neporušil zákon

Praha 31. januára (TASR) - České ministerstvo financií preverí, či expremiér Andrej Babiš svojou výzvou na stávkovanie v jeho prospech v prezidentských voľbách s prísľubom zisku neporušil zákon o propagácii hazardu. Polícia už prijala niekoľko podnetov, na zistenie Českej televízie upozorňuje spravodajkyňa TASR.



Babiš deň pred druhým kolom prezidentských volieb na sociálne siete napísal, aby si na jeho výhru ľudia stavili. "Bol som vo Fortune, kurz je 12. Stavte si 1000 Kč a príďte všetci voliť, vyhráte 12.000 Kč. Babiš vždy pomáha, za Babiša bude lepšie," vyzval vtedy ľudí prezidentský kandidát.



Po tejto výzve stávkové kancelárie skutočne zaznamenali nárast podaní. Po voľbách sa mnohí ľudia na sociálnych sieťach sťažovali, že o svoje peniaze prišli. Babiš však podľa svojich vyjadrení výsledok volieb očakával a vedel tak aj to, že ľudia peniaze nevyhrajú. "Prognózy boli jasné a dopadlo to presne podľa nich. Takže áno, čakal som, že prehrám, ale mám radosť z celkom 2.400.046 hlasov," povedal v pondelkovom rozhovore na iDNES.cz



Bývalý predseda českej vlády čelil za nabádanie k stávkam kritike vládnych politikov, aj časti verejnosti. V pondelok sa ho v relácii Udalosti, komentáre na ČT24 zastal podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček. Podľa neho za podané stávky Babiš nenesie zodpovednosť, lebo išlo o "zjavné zveličenie" a nevidí preto dôvod, aby sa za to ospravedlnil.



Na Havlíčkove slová neskôr zareagoval podpredseda hnutia ANO a hajtman Moravskosliezskeho kraja Ivo Vondrák, ktorý sa už pred voľbami vymedzil voči praktikám v kampani svojho straníckeho šéfa. Verejne tiež deklaroval, že Babiša voliť nebude. "Musím sa ospravedlniť za výzvu predsedu hnutia, aby si naňho ľudia stavili. A ospravedlňujem sa predovšetkým za to, že 1. podpredseda Karel Havlíček to neurobil v debate na ČT24," napísal na sociálnej sieti.



Prezidentské voľby v Česku vyhral armádny generál vo výslužbe Petr Pavel so ziskom 58,32 percenta hlasov. Ešte pred oficiálnym nástupom do úradu sa začal stretávať s politikmi či predstaviteľmi inštitúcií. Babiš ohlásil "politický detox" a o svojom ďalšom smerovaní bude informovať budúci týždeň.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)