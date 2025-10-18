< sekcia Zahraničie
Ministerstvo riadené Hamasom:Izrael vrátil 15 tiel palestínskych obetí
Podľa dohody o prímerí, ktorú sprostredkoval americký prezident Donald Trump, mal Izrael za každého vráteného zosnulého Izraelčana odovzdať telá 15 Palestínčanov.
Autor TASR
Gaza 18. októbra (TASR) - Izrael v sobotu vrátil do Gazy telá 15 mŕtvych Palestínčanov, čím sa ich celkový počet zvýšil na 135, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na území ovládanom Hamasom. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Podľa dohody o prímerí, ktorú sprostredkoval americký prezident Donald Trump, mal Izrael za každého vráteného zosnulého Izraelčana odovzdať telá 15 Palestínčanov. V piatok večer Hamas odovzdal telo ďalšieho izraelského rukojemníka a od začiatku prímeria to bolo deväť Izraelčanov a jeden nepálsky študent.
Ministerstvo zdravotníctva v Gaze riadené Hamasom tvrdí, že niektoré z tiel vrátených v sobotu niesli známky „zneužívania, bitiek, spútavania a zaväzovania očí“. Podobné tvrdenia zverejnilo aj v súvislosti so skôr vrátenými telami.
Izraelská armáda reagovala, že tieto tvrdenia sú „falošnou propagandou Hamasu“. „Okrem toho všetky doteraz vrátené telá patria bojovníkom z Pásma Gazy,“ uviedla v piatok pre agentúru AFP.
