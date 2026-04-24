Piatok 24. apríl 2026
Ministerstvo sociálnych vecí v Maďarsku povedie nevidomý kandidát

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Autor TASR
Budapešť 24. apríla (TASR) - Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny prvýkrát v histórii Maďarska povedie nevidomý kandidát Vilmos Kátai-Németh. Oznámil to v piatok na Facebooku budúci premiér a predseda strany Tisza Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Prioritami nového ministra bude vytvorenie rovnosti príležitostí, dostupnej zdravotnej starostlivosti a reforma vzdelávania.

„Kátai-Németh sa zameria na posilnenie ochrany detí, vyšetrenie trestných činov za uplynulých 20 rokov a budovanie efektívneho sociálneho systému. Cieľom je vytvoriť bezpečné a humánne prostredie pre rast každej rodiny,“ uviedol Magyar.

Kátai-Németh, rodák z Győru, oslepol v šestnástich rokoch v dôsledku degenerácie sietnice. Ako nevidiaceho ho vo veku 23 rokov na ulici napadol útočník, avšak so skúsenosťami v bojových umeniach a špecifickými technikami, ktoré sú vhodné pre nevidiacich, útok odrazil. Vtedy si podľa svojich slov uvedomil zraniteľnosť ľudí s podobným osudom. Vrátil sa preto k bojovým umeniam, stal sa majstrom aikida trénerom thajského boxu, pričom dnes učí sebaobranu zrakovo hendikepované deti. Medzičasom vyštudoval aj právo.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Z SaS vylúčili J. Bittó Cigánikovú, dôvodom je očierňovanie strany

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami