Ministerstvo sociálnych vecí v Maďarsku povedie nevidomý kandidát
Prioritami nového ministra bude vytvorenie rovnosti príležitostí, dostupnej zdravotnej starostlivosti a reforma vzdelávania.
Autor TASR
Budapešť 24. apríla (TASR) - Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny prvýkrát v histórii Maďarska povedie nevidomý kandidát Vilmos Kátai-Németh. Oznámil to v piatok na Facebooku budúci premiér a predseda strany Tisza Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Kátai-Németh sa zameria na posilnenie ochrany detí, vyšetrenie trestných činov za uplynulých 20 rokov a budovanie efektívneho sociálneho systému. Cieľom je vytvoriť bezpečné a humánne prostredie pre rast každej rodiny,“ uviedol Magyar.
Kátai-Németh, rodák z Győru, oslepol v šestnástich rokoch v dôsledku degenerácie sietnice. Ako nevidiaceho ho vo veku 23 rokov na ulici napadol útočník, avšak so skúsenosťami v bojových umeniach a špecifickými technikami, ktoré sú vhodné pre nevidiacich, útok odrazil. Vtedy si podľa svojich slov uvedomil zraniteľnosť ľudí s podobným osudom. Vrátil sa preto k bojovým umeniam, stal sa majstrom aikida trénerom thajského boxu, pričom dnes učí sebaobranu zrakovo hendikepované deti. Medzičasom vyštudoval aj právo.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
