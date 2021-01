Ministerstvo spravodlivosti obžalovalo 15 ľudí za násilie v Kongrese

Washington 8. januára (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok oznámilo, že obžalovalo 15 ľudí podieľajúcich sa na útoku na Kongres - vrátane muža, ktorý mal so sebou bomby fungujúce podobne ako napalm. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Ministerstvo uviedlo, že zatklo niekoľko podozrivých vrátane muža s 11 Molotovovými koktailmi, ktoré mal vo svojom nákladnom vozidle, vylepšenom polystyrénovou penovou izoláciou proti ohňu. Zatkli aj ďalšieho muža, ktorý vtrhol do kancelárie predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej.



Počas stredajšieho útoku na Kongres obleteli sociálne siete fotografie muža, ako uvoľnene sedí s nohami na písacom stole v kancelárii Pelosiovej. Trumpovi podporovatelia zatiaľ vyčíňali v sálach Kongresu. Podľa americkej televízie NBC News tohto muža v piatok zatkli a odviedli do väzby.



Ide o 60-ročného Richarda Barnetta z mesta Gravette v štáte Arkansas. Obvinený je zo vstupu a zotrvania na zakázanom pozemku, ako aj z násilného vniknutia a krádeže verejného majetku. On sám tvrdí, že slušne zaklopal na dvere kancelárie, ale potom ho dnu sotili iní buriči vyčíňajúci v budove Kapitolu, sídle Kongresu. Muž dodal, že nechal šéfke dolnej komory Kongresu Pelosiovej na stole "škaredý odkaz".



Asistenti Pelosiovej uviedli, že jej kancelária bola v stredu spustošená, a potvrdili, že zo zasadacej miestnosti ukradli laptop. Využíval sa však len na prezentácie, dodal asistent.