Ministerstvo spravodlivosti USA zastavilo vyšetrovanie šéfa Fedu
Autor TASR
Washington 24. apríla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti USA v piatok zastavilo vyšetrovanie šéfa americkej centrálnej banky (FED) Jeroma Powella. Ministerstvo tým odstránilo významnú prekážku pre vymenovanie Kevina Warsha, ktorého nominoval prezident Donald Trump za jeho nástupcu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Hlavná federálna prokurátorka pre District of Columbia Jeanine Pirrová oznámila rozhodnutie ukončiť vyšetrovanie Powella na platforme X. Senátor Thom Tillis, republikán zo Severnej Karolíny, fakticky blokoval potvrdenie Warsha v Senáte, pokiaľ sa neukončí vyšetrovanie Powella.
Podľa Pirrovej má interný kontrolný orgán Fedu preveriť prekročenie nákladov pri rekonštrukcii sídla centrálnej banky vo Washingtone, čo bolo údajne základom jej trestného vyšetrovania Powella. „Očakávam komplexnú správu v krátkom čase a som presvedčená, že jej výsledky pomôžu raz a navždy vyriešiť otázky, ktoré viedli môj úrad k vydaniu predvolaní.“
Keďže kontrolný orgán Fedu preverí podozrenia, Pirrová nariadila uzavrieť vyšetrovanie. „Zároveň však upozorňujem, že nebudem váhať znovu otvoriť trestné vyšetrovanie, ak si to fakty budú vyžadovať,“ dodala.
