Ministerstvo USA prepustilo prokurátorku v prípade Epstein a Combs

Washington 17. júla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti USA prepustilo Maurene Comeyovú, dcéru bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho a prokurátorku vo federálnych prípadoch proti raperovi Seanovi „Diddymu“ Combsovi a finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi. Pre agentúru Associated Press to v stredu uviedli dvaja ľudia oboznámení s touto záležitosťou, píše TASR.



Podľa jedného zo zdrojov AP nebol uvedený žiadny konkrétny dôvod prepustenia Comeyovej z úradu prokurátora v jednom z okresov New Yorku. Došlo k nemu krátko po tom, ako stíhala Combsa, ktorý bol oslobodený od obvinení z obchodovania so sexom a vydierania. Bol však odsúdený za menej závažné trestné činy súvisiace s prostitúciou.



AP doplnila, že ministerstvo spravodlivosti USA nedávno potvrdilo existenciu vyšetrovania Jamesa Comeyho, hoci dôvod tohto vyšetrovania nie je jasný. Prezident USA Donald Trump ho z čela FBI náhle odvolal počas svojej prvej vlády v roku 2017.



Trumpova administratíva po nástupe k moci v januári 2025 pristúpila k prepusteniu viacerých právnikov ministerstva spravodlivosti pracujúcich na prípadoch vyvolávajúcich prezidentov hnev. Aj Maurene Comeyová bola považovaná za potenciálny cieľ čistiek, a to i vzhľadom na napäté vzťahy jej otca s republikánskym prezidentom v poslednom desaťročí.



Keď sa Trump v roku 2017 ujal funkcie prezidenta USA, Comey bol riaditeľom FBI - vymenoval ho prezident Barack Obama.



Comeyho vzťah s Trumpom bol však od začiatku napätý - riaditeľ FBI na súkromnej večeri nevyhovel Trumpovej žiadosti, aby mu prisľúbil osobnú lojalitu.



Trump odvolal Comeyho v máji 2017 - v čase vyšetrovania možných väzieb medzi Ruskom a republikánskym volebným štábom.