Ministerstvo USA: Schválilo predaj rakiet Tokiu za 3 miliardy

Washington 3. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov v piatok schválilo predaj 1200 moderných rakiet vzduch-vzduch a súvisiaceho vybavenia Japonsku. Obchod v hodnote 3,6 miliardy dolárov by mohol posilniť obranu krajiny a prispieť k politickej stabilite v regióne, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ministerstvo schválilo predaj, no musí ho ešte potvrdiť americký Kongres. "Potenciálny obchod podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov prostredníctvom posilnenia bezpečnosti hlavného spojenca, ktorý je hnacou silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v indopacifickom regióne," uviedla vo vyhlásení americká Agentúra pre obranno-bezpečnostnú spoluprácu (DSCA).



Obchod by podľa správy umožnil Japonsku efektívnejšie reagovať na súčasné i budúce hrozby, brániť svoju vlasť a tiež americký personál v Japonsku. Krajina poľahky "začlení tieto prostriedky a služby do svojich ozbrojených síl", dodala DSCA.



Japonsko v uplynulých rokoch posilnilo bezpečnostné väzby s USA a ďalšími krajinami pre aktivity Číny, ktorá zintenzívňuje vojenský tlak na Taiwan. Zároveň posilňuje svoju prítomnosť v okolí sporných území v Tichomorí.