Štvrtok 7. máj 2026
Ministerstvo v Gaze: Izraelské útoky si vyžiadali 6 obetí

Na snímke Gaza. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tel Aviv 7. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v stredu uviedlo, že pri izraelských útokoch zahynulo šesť osôb a niekoľko ďalších utrpelo zranenia naprieč palestínskym územím. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Nemocnica al-Ahlí v meste Gaza oznámila, že prijala „troch mŕtvych a viacerých zranených po izraelskom útoku bezpilotným lietadlom na štvrť Zajtún“. Ďalšie dve osoby zahynuli a viac ako tucet bolo zranených pri samostatných izraelských úderoch v iných častiach územia, uviedol úrad civilnej obrany aj nemocnice. Bezpečnostný zdroj tvrdí, že jedným zo zosnulých bol aj policajt z militantného hnutia Hamas.

Podľa informácií z nemocnice a bezpečnostných zdrojov si samostatný útok na štvrť Darádž v meste Gaza vyžiadal jednu obeť a desať zranených. Medzi nimi bol aj syn hlavného vyjednávača hnutia Chálil Hajja, ktorý údajne utrpel vážne zranenia, píše AFP.

Októbrové prímerie medzi Izraelom a Hamasom do istej miery zastavilo vojnu v Pásme Gazy, ktorá sa začala útokom hnutia na Izrael 7. októbra 2023. Násilie však pretrváva a už od začiatku prímeria zahynulo najmenej 837 Palestínčanov, uviedlo ministerstvo zdravotníctva v Gaze spravované Hamasom. Organizácia Spojených národov považuje tieto údaje za spoľahlivé. Za rovnaké obdobie izraelská armáda uviedla, že v Gaze prišla o päť vojakov.
