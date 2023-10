Ministerstvo v Gaze: Počet zabitých Palestínčanov stúpol nad 8000

Gaza 29. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva v palestínskom pásme Gazy v nedeľu oznámilo, že počet Palestínčanov zabitých počas trojtýždňovej vojny s Izraelom presiahol 8000. Podľa ministerstva sa obeťami stali väčšinou ženy a neplnoleté osoby. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AP, portálu britského denníka The Guardian a tlačovej agentúry Reuters.



Presný počet zabitých v pásme Gazy je zatiaľ 8005 a zranených je už ďalších 20.242 ľudí, dodal oficiálny hovorca ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré, tak ako celú enklávu, ovláda militantné hnutie Hamas.



Medzi mŕtvymi Palestínčanmi je 3324 detí a 2062 žien, spresnil hovorca.



Portál Guardian napísal, že tieto údaje nemohol nezávisle overiť.



Izraelské tanky a pechota aj cez víkend intenzívne bojovali v pásme Gazy proti militantom z Hamasu a z ďalších organizácií. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu večer oznámil, že sa začína "druhá fáza" vojny, ktorú vyvolal Hamas, keď 7. októbra vpadol do Izraela a masakroval tam ľudí. Izrael následne zareagoval útokmi zo vzduchu, súše a mora na toto palestínske územie.



Počet mŕtvych nad 8000 je za celé desaťročia izraelsko-palestínskeho násilia bezprecedentne vysoký. Očakáva sa, že bude stúpať ešte prudšie, pretože Izrael rozširuje svoju pozemnú ofenzívu v pásme Gazy.



Na izraelskej strane zahynulo počas tejto vojny vyše 1400 ľudí, prevažne civilistov, a to pri prvom masívnom útoku Hamasu na Izrael 7. októbra.