Ministerstvo v USA: Pandémia je dôsledkom úniku vírusu z laboratória

Washington 27. februára (TASR) - Americké ministerstvo energetiky dospelo k záveru, že pandémia infekčnej choroby COVID-19 vo svete nastala v dôsledku úniku vírusu z laboratória v Číne.



S odvolaním sa na denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý vychádza zo zdrojov oboznámených s obsahom utajenej správy amerických tajných služieb, o tom v noci na pondelok informovala agentúra AFP.



Verziu o laboratórnom pôvode koronavírusu predtým podporoval iba americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Iné americké úrady toto podozrenie nezdieľali.



Teraz však k rovnakému záveru ako FBI prišlo aj ministerstvo energetiky, konštatuje AFP, z ktorej cituje agentúra TASR. AFP uvádza, že ide o posun zo strany ministerstva energetiky, ktoré predtým tvrdilo, že nedokáže stanoviť, ako vírus vznikol.



Záver, ktorý je údajne výsledkom analýzy nových spravodajských informácií, je podľa AFP napriek tomu významný, pretože ministerstvo energetiky dohliada v USA na sieť laboratórií vrátane niektorých, ktoré sa zaoberajú pokročilým biologickým výskumom.



Štyri americké spravodajské agentúry sa domnievajú, že covid vznikol prirodzeným prenosom, zatiaľ čo ďalšie dve zostávajú nerozhodné, pripomína WSJ.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan zdôraznil, že na túto záležitosť sú naďalej "rôzne názory". Momentálne neexistuje definitívna odpoveď zo strany spravodajskej komunity, povedal Sullivan v nedeľu pre CNN.



V polovici februára Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prisľúbila, že urobí všetko, čo bude v jej silách, "kým nedostaneme odpoveď" o pôvode covidu, prišom súčasne poprela správy, podľa ktorých WHO upustila od vyšetrovania.



Vedecká komunita považuje určenie pôvodu pandémie za kľúčové, aby bolo možné lepšie bojovať proti ďalšej pandémii alebo jej dokonca zabrániť.



Prvý prípad choroby COVID-19 bol zistený v čínskom meste Wu-chan koncom roka 2019; potom sa rozšíril do ďalších krajín. WHO dňa 11. marca 2020 vyhlásila šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 za pandémiu.



Od začiatku pandémie bol COVID-19 identifikovaný u takmer 700 miliónov ľudí na celom svete. Počet obetí sa blíži k siedmim miliónom.