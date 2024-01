Ministerstvo vnútra ČR: Podnety na zásah proti strelcovi sa berú vážne

Praha 16. januára (TASR) - Všetky otázky a podnety týkajúce sa decembrového zásahu proti strelcovi na Univerzite Karlovej (UK) berie ministerstvo vnútra vážne, a preto už vyčlenilo päť milión korún (viac ako 200.000 eur) na prvotné kroky. Ide o zintenzívnenie školení či posilnenie schopnosti mäkkých cieľov vhodne reagovať na krízové situácie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V utorok to v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR vyhlásil český minister vnútra Vít Rakušan. Návrh na prerokovanie zásahu na UK predložil poslanec hnutia ANO Jan Richter. Jeho dcéru útočník vážne zranil.



Rezort vnútra bude aktualizovať a distribuovať metodiky, príručky a návodné letáky. "Ďalej budeme vyhodnocovať aj pripravenosť vybavenia polície ČR v prepojení s ďalšími zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS) vrátane revízie zlepšenia rôznych druhov varovných systémov," dodal Rakušan. Komplexný súbor opatrení predloží Bezpečnostnej rade štátu, vláde a predstaví ho aj Výboru pre bezpečnosť a obranu Poslaneckej snemovne.



Podobnému útoku sa nedá na sto percent zabrániť, to ale podľa ministra neznamená, že politici a rezort vnútra nič neurobia. "Musíme podniknúť všetko úsilie, aby sme zlepšili prevenciu a prišli so všetkým, čo sa robiť dá,... hľadali slabé miesta a mali systém, ktorý bude odolnejší," uviedol Rakušan.



Zmienil aj pripravovanú novelizáciu zbraňovej legislatívy. Má sa vytvoriť centrálny register zbraní, ktorý bude prepájať najrôznejšie typy informácií. "Aby sa aj polícia rýchlejšie dostávala k informáciám o tom, že nejaký človek, ktorý má oprávnenie používať zbraň, si nakupuje napríklad veľké množstvo zbraní alebo sa správa čudne a má známky psychických problémov," vysvetlil. Polícia by tiež podľa jeho slov mala mať právo preventívne zbrane zabaviť.



Rakušan tiež vyhlásil, že k zásahu sa už vyjadrovať nebude, hoci existujú relevantné otázky a "biele miesta". Počká si na výsledok kontroly Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS), a vyjadrí sa až k nej. Trvať by to podľa neho mohlo tri mesiace.



Poslanec Jan Richter (ANO) ako iniciátor tohto bodu v programe rokovania nechce kritizovať zasahujúce zložky. Ako otec postrelenej študentky sa však chce pýtať otázky, ktoré zaujímajú mnohých ľudí a nastoliť debatu o tom, či sa nedalo niečo urobiť lepšie či prípadne zmeniť zbraňový zákon. Dodal, že niektoré okolnosti zásahu mu už osobne vysvetlil šéf pražskej polície.



Útok v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe sa stal 21. decembra 2023. Študent na mieste zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník sa napokon sám zastrelil.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)