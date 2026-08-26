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Ministerstvo vnútra ČR porušilo práva hnutia SPD, rozhodol súd
Hnutie SPD podalo v súvislosti so zaradením do správy o extrémizme viacero žalôb, právoplatný rozsudok padol zatiaľ len v jednom prípade.
Autor TASR
Praha 26. augusta (TASR) - České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia SPD, keď ho zaradilo do správy o extrémizme za druhú polovicu roka 2022. V utorok o tom rozhodol Obvodný súd pre Prahu 7, ospravedlnenie hnutiu však nepriznal. Rozsudok nie je právoplatný. Uviedla to stanica ČT24, na ktorú sa odvoláva spravodajkyňa TASR.
Hnutie SPD podalo v súvislosti so zaradením do správy o extrémizme viacero žalôb, právoplatný rozsudok padol zatiaľ len v jednom prípade. Odvolací Mestský súd v Prahe vlani rozhodol, že ministerstvo porušilo práva hnutia zaradením do tejto správy za druhý polrok roka 2020. Okrem toho už prvostupňový súd rozhodoval aj o žalobe za zaradenie do správy za celý rok 2022, kde sa tiež postavil na stranu hnutia. Toto rozhodnutie však nie je právoplatné.
Podľa sudcu, ktorý v stredu rozhodoval o žalobe týkajúcej sa zaradenia SPD do predmetnej správy za druhý polrok roka 2022, bolo možné označiť za nenávistné na základe predsudkov len dva výroky z daného obdobia. Preto podľa sudcu nebolo možné dospieť k záveru, že by nenávistné výroky predstavovali hlavnú časť aktivít hnutia. Práve to je podmienka, ktorá musí byť splnená, aby mohol byť nejaký subjekt do správy ministerstva zaradený.
Súd pôvodne žalobu zamietol. Odvolací mestský súd však jeho rozsudok zrušil a nariadil, aby prípad pojednával iný sudca.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Hnutie SPD podalo v súvislosti so zaradením do správy o extrémizme viacero žalôb, právoplatný rozsudok padol zatiaľ len v jednom prípade. Odvolací Mestský súd v Prahe vlani rozhodol, že ministerstvo porušilo práva hnutia zaradením do tejto správy za druhý polrok roka 2020. Okrem toho už prvostupňový súd rozhodoval aj o žalobe za zaradenie do správy za celý rok 2022, kde sa tiež postavil na stranu hnutia. Toto rozhodnutie však nie je právoplatné.
Podľa sudcu, ktorý v stredu rozhodoval o žalobe týkajúcej sa zaradenia SPD do predmetnej správy za druhý polrok roka 2022, bolo možné označiť za nenávistné na základe predsudkov len dva výroky z daného obdobia. Preto podľa sudcu nebolo možné dospieť k záveru, že by nenávistné výroky predstavovali hlavnú časť aktivít hnutia. Práve to je podmienka, ktorá musí byť splnená, aby mohol byť nejaký subjekt do správy ministerstva zaradený.
Súd pôvodne žalobu zamietol. Odvolací mestský súd však jeho rozsudok zrušil a nariadil, aby prípad pojednával iný sudca.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)