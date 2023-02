Ministerstvo zahraničia upozorňuje na podvodné ubytovania v Španielsku

Bratislava 18. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na rozšírené krádeže v Španielsku. Varuje aj pred klamlivými internetovými ponukami na ubytovanie. Rezort o tom informuje na webe.



Podľa ministerstva ide predovšetkým o vreckové krádeže peňaženiek či celých kabeliek. "Vreckové krádeže sú rozšírené predovšetkým v obľúbených turistických destináciách v Barcelone, Palma de Mallorca alebo v Madride, a to bez ohľadu na letnú sezónu, v ktoromkoľvek čase v priebehu roka," priblížilo.



Väčšie riziko krádeže je na miestach s väčšou koncentráciou ľudí. "Naďalej rozšírené sú aj zastavovania áut s poukazovaním na domnelý technický problém alebo tiež z rovnakých dôvodov oslovenie neznámymi priamo na benzínových pumpách, kde vyhliadnutej obeti ukrytý komplic za autom následne ukradne osobné veci z palubovky či sedadla," dodal rezort.



Cestujúcim odporúča, aby svojim osobným veciam venovali maximálnu pozornosť a nenechávali ich voľne položené na lavičkách či stoloch. Rezort tiež radí nenosiť na ulici drahé veci, šperky či hodinky. "Nedôverujte ponukám na očistenie údajnej škvrny na odeve a ani tým, ktorí vám na ulici nečakane podajú kvet alebo inú pozornosť a pri komunikácii vás okradnú," varuje ministerstvo.



Na pláži by si ľudia nemali nechávať veci bez dozoru. Zobrať by si tam mali len nevyhnutnú sumu peňazí a v prípade potreby len kópiu dokladu. "Originál a peniaze si v takom prípade radšej nechajte zamknuté v hotelovom trezore," radí rezort. Rovnako neodporúča brať so sebou na pláž lieky.



V prípade krádeže by mali ľudia okamžite zablokovať platobné karty a vyhľadať policajnú stanicu. "Ak ste prišli aj o doklady na cestu domov, následne počas dňa kontaktujte Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride, s ktorým sa dohodnete na vyzdvihnutí náhradného dokladu na cestu do SR," uviedlo ministerstvo.



Varuje aj pred podvodnými ponukami ubytovaní, ktoré v skutočnosti neexistujú alebo ich predáva podvodník, ktorému nehnuteľnosť nepatrí. Rezort preto odporúča kupovať ubytovanie na osvedčených webových stránkach. Apeluje tiež na opatrnosť pri platbe kartou vopred, pri poskytovaní osobných údajov či uzatváraní zmlúv.