Ministerstvo zahraničných vecí ČR vyzvalo občanov, aby opustili Rusko

Praha 3. októbra (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí (MZV ČR) vyzvalo občanov Českej republiky, ktorí sa nachádzajú v Rusku, aby krajinu opustili. Dôvodom je zhoršenie bezpečnostnej situácie. Rezort zároveň varoval ľudí pred cestou do Ruskej federácie. MZV ČR to uviedlo v pondelok na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"S ohľadom na prebiehajúcu vojenskú inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu a možnú hrozbu zhoršenia bezpečnosti v krajine, najmä pre občanov štátov EÚ a NATO, MZV ČR dôrazne varuje pred cestami na územie Ruskej federácie," napísal rezort.



Tým, ktorí sa v krajine rozhodnú aj napriek varovaniu zostať, ministerstvo odporúča dbať na maximálnu opatrnosť, sledovať dôveryhodné médiá a mať pripravený plán opustenia krajiny v prípade núdze. Radí tiež vyhýbať sa miestam, kde sa konajú demonštrácie.



"Na uliciach možno častejšie stretnúť policajné hliadky, ktoré môžu kontrolovať vašu totožnosť, majte svoje doklady vždy so sebou," radí český rezort diplomacie.



MZV ČR tiež apelovalo, aby sa ľudia zaregistrovali do systému Dobrovoľnej registrácie občanov Českej republiky pri cestách do zahraničia (DROZD).



V súvislosti so spôsobom odchodu z krajiny rezort upozorňuje, že pre uzatvorenie leteckého priestoru ČR a niektorých ďalších európskych krajín pre ruských dopravcov boli niektoré spoje prerušené. Letenky je stále možné kúpiť napríklad do Egypta, Spojených arabských emirátov, Srbska či Turecka.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)