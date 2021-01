Ministerstvo zdravotníctva ČR upravilo protiepidemický systém PES

Praha 5. januára (TASR) - Český minister zdravotníctva Jan Blatný v utorok predstavil upravený protiepidemický systém PES, ktorý do výpočtu rizika zahŕňa aj údaje o počtoch hospitalizovaných osôb. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Ministerstvo zdravotníctva zmeny systému PES zaviedlo z dôvodu masívneho testovania občanov. Tie spôsobili nárast počtu potvrdených prípadov, čo skresľovalo štatistiky PES.



Upravený systém PES bude od stredy započítavať i počty hospitalizovaných osôb, ktorým nákazu ochorením COVID-19 potvrdili až v nemocnici. Nahradí tým parameter o percentách pozitívnych testov na toto ochorenie, ktoré o súčasnom stave epidémie nemajú takú výpovednú hodnotu, píšu Novinky.cz.



Táto zmena má ministerstvu zdravotníctva umožniť presnejšie predvídať vývoj epidémie. Pri spätnom započítaní hospitalizácií do rizikového skóre bude hodnota indexu podľa Noviniek.cz v porovnaní s doterajším indexom prísnejšia.



Táto hodnota je pre expertov rozhodujúca v súvislosti so sprísnením alebo uvoľnením protiepidemických opatrení, pripomínajú Novinky.cz.



V pondelok oba indexy dosiahli hodnotu 89 bodov, čo predstavuje najvyšší, piaty stupeň pohotovosti. Ten je v súčasnosti v krajine v platnosti.



V Česku zaznamenali za pondelok 12.860 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a najmenej 71 súvisiacich úmrtí.