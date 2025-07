Ministerstvo zdravotníctva USA zakáže vo vakcínach používať tiomersal

Washington 24. júla (TASR) - Americké ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že zakáže používanie vakcinačnej látky tiomersal, o ktorej konšpirátori dlhodobo tvrdia, že spôsobuje autizmus. Teóriu viacnásobne spochybnili mnohé inštitúcie vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Odborná komisia zriadená americkým ministrom zdravotníctva Robertom F. Kennedym Jr. už v júni odhlasovala odporučenie zakázať používanie tejto látky vo vakcínach. Hoci sa v súčasnosti vo vakcínach nachádza len zriedka, odporúčania amerického Poradného výboru pre očkovacie postupy (ACIP) znepokojili odborníkov. Tí tvrdia, že krok začleňuje mnohokrát vyvrátené teórie hnutia odporcov očkovania do celonárodnej politiky.



„Po viac ako dvoch desaťročiach omeškania týmto opatrením napĺňame dlhodobý sľub chrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva pred zbytočným vystavením voči ortuti. Injekcia akéhokoľvek množstva ortuti deťom, keď existujú bezpečné alternatívy bez ortuti, ide proti zdravému rozumu a zodpovednosti za verejné zdravie,“ vyhlásil Kennedy.



Tiomersal je organická zlúčenina ortuti, ktorá sa ako konzervačná látka pridáva napr. do niektorých viacdávkových vakcín proti chrípke, aby sa zabránilo ich kontaminácii baktériami alebo plesňami.



Hoci až 96 percent vakcín proti chrípke medzi rokmi 2024 a 2025 v USA neobsahovalo tiomersal, látka je naďalej dôležitá v chudobnejších krajinách, kde je pravdepodobnejšie, že sa používajú lacnejšie viacdávkové liekovky. Tie sa musia opakovane prepichovať, čo zvyšuje riziko kontaminácie, proti ktorej sa do nich tiomersal pridáva.



Bezpečnosť látky opakovane potvrdili v Spojených štátoch i v iných krajinách sveta. Napriek tomu ju americkí výrobcovia preventívne prestali do vakcín pridávať v roku 2001. Tiomersal sa od konca 90. rokov stal terčom kritiky zo strany hnutí proti očkovaniu, ktoré ho začali spájať s výskytom autizmu. Viaceré vedecké štúdie však opakovane preukázali, že žiadna takáto súvislosť neexistuje.