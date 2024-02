Ministra obrany USA preložili na jednotku intenzívnej starostlivosti

Washington 12. februára (TASR) - Amerického ministra obrany Lloyda Austina preložili na jednotku intenzívnej starostlivosti vojenskej nemocnice pri Washingtone, kde ho predtým hospitalizovali v súvislosti s naliehavým problémom s močovým mechúrom, uviedol v pondelok Pentagón. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Austina preložili po sérii testov a vyšetrení. Na jednotke intenzívnej starostlivosti Vojenskej nemocnice Waltera Reeda neďaleko Washingtonu sa o neho budú ďalej starať a dôkladne pozorovať, uvádza sa vo vyhlásení nemocnice.



Bezpečnostná služba ministerstva obrany odviezla 70-ročného Austina do nemocnice v nedeľu 14.20 h miestneho času (20.20 h SEČ). Svoje právomoci následne odovzdal námestníčke Kathleen Hicksovej, a to krátko pred 17.00 h. O tomto kroku bol podľa Pentagónu informovaný Biely dom, Kongres i predseda Zboru náčelníkov štábov.



Podľa agentúry DPA doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, ako dlho bude Austin hospitalizovaný. Vo všeobecnosti sa však nepočíta s tým, že jeho aktuálne zdravotné problémy zmenia prognózy úplného uzdravenia z rakovinového ochorenia.



Austinovi v decembri diagnostikovali skoré štádium rakoviny prostaty. Po menšej operácii vykonanej 22. decembra sa najprv vrátil domov, no 1. januára ho pre komplikácie prijali do Vojenskej nemocnice Waltera Reeda.